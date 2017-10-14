Türkiye kütüphanelerini arındırıyor

Fethullah Gülen’e isnat edilen Temmuz 2016’daki askeri darbe sonrasında Türk Hükümeti üniversite kütüphanelerini arındırmıştı. Hükümet özellikle Gülen ile bağlantılı yayınevleri tarafından basılan ya da sadece onun baş harflerini taşıyan 1 800 000 adet çeşitli yayının (matematik de dahil) ortadan kaldırılmasını emretmişti. Bu ilk temizlik harekatı 13 000 ton kağıdı geri dönüştürme imkanı vermiş ve bu arada 16 milyon dolara mal olmuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş 11 Ekim 2017’te T.B.M.M. önünde kendisine bağlı olarak faaliyet gösteren 1 142 kütüphane’de ek olarak 140 000 kitabı yok etmeyi başardıklarını açıkladı (Fotoğraf: Karabük Üniversitesi’ndeki Kamil Güleç kütüphanesi ).

Bu ikinci tasfiye hareketi sadece Fettulah Gülen’in ya da ondan söz eden müritlerinin kitaplarını değil, ama aynı zamanda AKP’nin İslamcı doktrinine karşı olan İngiliz biyolog Charles Darwin (1809-1882) gibi yazarları ya da onun türlerin evrimine dair teorisinden söz eden kitapları da vurdu.

Numan Kurtulmuş İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde görevli eski bir profesördür.