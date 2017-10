Manifestation nazie à Kiev

Les partis politiques ukrainiens nostalgiques du nazisme ont organisé une marche aux flambeaux à Kiev, le 14 octobre 2017, en mémoire de Stepan Bandera, le fondateur de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN) de triste mémoire.

Intégré aux réseaux stay-behind de l’Otan (Gladio) à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Stepan Bandera fut en définitive assassiné par les services soviétiques à Munich, il y a 58 ans, jour pour jour.

En tête du cortège, Oleh Tyahnybok (fondateur de Svoboda [1]), l’ancien partenaire du département d’État US lors du renversement de Viktor Ianoukovytch.

Les nazis ukrainiens contemporains sont d’abord pro-Otan et anti-Russes. Entre 10 et 12 000 personnes ont participé au défilé. Ils fournissent des para-militaires au président Porochenko et à l’ambassade US et combattent au Donbass, mais s’abstiennent de jouer un rôle dans les institutions publiques.