Segundo o Channel 2 (Israel), o Daesh (E.I.) abriu um campo de treinamento (treino-pt) para 300 homens na fronteira sírio-israelense.

Esta decisão acompanha as excelentes relações entre Raqqa e Telavive no decorrer dos últimos anos.

No entanto, no contexto atual de reviravolta dos principais fornecedores de fundos governamentais ao Estado Islâmico, o Estado-Maior israelense (israelita-pt) está se preparando para um enfrentameno com os jiadistas que ele até aqui tem protegido.