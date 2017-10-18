Lübnan yeniden bir bütçeye sahip olacak

Lübnan Parlamentosu 2005’ten beri yani on iki yıl sonra bugün, ilk kez bütçe görüşmelerini başlattı.

« 14 Mart Koalisyonunun » zaferinden beri Lübnan’ın artık bütçesi yok.

O dönemden itibaren birbirini izleyen hükümetler hiç hesap vermeksizin devlet hazinesini yağmaladılar.

Lübnan bugün bütçesi olmayan tek dünya « devletidir ».

Parlamentonun, önceki (ya da önceki bütçeler) bütçe kapatılmadan yeni bir bütçenin kabulünü engelleyen Anayasanın 87nci maddesini askıya alması bekleniyor. Böylece eksik olan milyarlarca doların başına ne geldiğini aydınlığa kavuşturmaktan vazgeçerek yeni bir bütçeyi oylayabilir.