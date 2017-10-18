Voltaire İletişim Ağı

Lübnan yeniden bir bütçeye sahip olacak

Voltaire İletişim Ağı
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Lübnan Parlamentosu 2005’ten beri yani on iki yıl sonra bugün, ilk kez bütçe görüşmelerini başlattı.

« 14 Mart Koalisyonunun » zaferinden beri Lübnan’ın artık bütçesi yok.

O dönemden itibaren birbirini izleyen hükümetler hiç hesap vermeksizin devlet hazinesini yağmaladılar.

Lübnan bugün bütçesi olmayan tek dünya « devletidir ».

Parlamentonun, önceki (ya da önceki bütçeler) bütçe kapatılmadan yeni bir bütçenin kabulünü engelleyen Anayasanın 87nci maddesini askıya alması bekleniyor. Böylece eksik olan milyarlarca doların başına ne geldiğini aydınlığa kavuşturmaktan vazgeçerek yeni bir bütçeyi oylayabilir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Lübnan yeniden bir bütçeye sahip olacak”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 18 Ekim 2017, www.voltairenet.org/article198446.html

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