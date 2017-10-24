Irak Kürtleri Barzani’lere karşı tavır alıyorlar

25 Eylül 2017’deki hileli Irak Kürdistanı bağımsızlık referandumu maskaralığı, bu girişimde bulunan Barzani ve Talabani ailelerinin aleyhine dönmeye başladı.

Referandum kampanyası sırasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümeti dünyada 80 ülkenin –aralarında ABD ve Fransa’nın da yer aldığı- yeni bir devletin kurulmasını desteklediğini belirtti. Bu durum birçok seçmenin kararında çok etkili oldu.

İran Devrim Muhafızları Kasım Süleymani, Barzanilari son anda uyardı. 200 000 İsraillinin gelmesi ve Irak Kürdistanına füzeler yerleştirilmesinin yeni bir savaş başlatmaktan başka bir anlam taşıması beklenemezdi. Ama Barzani’ler buna kulaklarını tıkadı.

İnisiyatif alan Irak ulusal güçlerine bağlı birlikler, 16 Ekim’de Kerkük bölgesini ve petrol sahalarını Kürt işgalinden kurtardı. IŞİD ile eşgüdüm halinde yerli halkı sürere buraya yerleşen 100 000’den fazla Kürt iki gün içerisinde buradan kaçtı. Uluslararası kamuoyu hiçbir tepki vermedi.

Irak Ulusal Hükümeti, Arap, Hıristiyan ve Müslümanlara ellerinden çalınan toprakları geri verdi. Aynı zamanda ülkeye yönelik bir müdahaleyi ve Türk-İran işgalini de önledi.

Barzani’lerin diktatörlüğünü desteklemeyi hiç bırakmayan Batı medyaları bunların

muhaliflere yönelik işlediklere siyasi cinayetlere,

seçim düzenlemenin imkansızlığına karşın referandum düzenlenebilmelerine,

İsrail ile vardıkları mutabakata,

IŞİD ile vardıkları mutabakata,

Yezidi Kürtlere yönelik gerçekleştirilen soykırımdaki sorumlulukları,

birkaç yıl içerisinde topraklarının % 80’inin ilhak edilmesi,

ne de bunu izleyen etnik temizlik karşısında seslerini çıkarmadılar. Aynı şekilde bugünkü gelişmeler karşısında da sessiz kaldılar.

Irak Kürtleri biraz geç de olsa Barzani ve Talabani’lerin kendilerini aldattığının farkına vardılar. Hiçbir ülke –İsrail dışında- toprakların ilhakı ve etnik temizlik üzerine kurulu yeni bir devletin kuruluşunu kabul edemez.

Irak Kürdistanının hukuk dışı ve unvansız Başkanı Mesud Barzani, artık görev süresini yetkisiz bir şekilde yapay olarak uzatamaz. Talabani’ler, ihtiyatlı davranarak zaman kaybetmeden Erbil’deki gayrimeşru yönetim ile aralarında mesafe koydular.

Bağdat, Kerkük’ün kurtarılması sırasında üstlendiği rol ve yaptığı açıklamalar nedeniyle, Irak Kürdistanının hukuk dışı ve unvansız Başkan Yardımcısı Kosrat Resul hakkında yakalama emri çıkardı.