O Ministro de Inteligência do Irão defende condenados por espionagem

Foto: Em 8 de Fevereiro de 2016, o Presidente Xeque Hassan Rohani condecorou o iraniano irano-canadiano Abdulrasoul Dorri Esfahani pelo seu papel aquando das negociações dos 5 + 1. Ele amarga agora uma pena de cinco anos de prisão por espionagem.

Em fins de 2016, doze personalidades foram detidas no Irão por espionagem durante as negociações internacionais sobre o sector nuclear. Eles acabam de ser julgados e condenados a penas de 5 a 10 anos de prisão. No entanto, nenhum deles confessou o crime que lhe é atribuído.

O sistema judicial iraniano é extremamente politizado. É frequente que personalidades de primeiro plano sejam acusados de crimes imaginários e mantidos muito tempo em prisão preventiva. Por outro lado, é excepcional que essas acusações cheguem a condenações.

Quebrando o seu silêncio, o Ministro da Inteligência, Mahmoud Alavi, lembrou que o seu departamento é o único apto de determinar os casos de espionagem. Ele confirmou que os condenados não tinham, de forma alguma, traído seu país, antes, pelo contrário, prestado um inestimável serviço à República Islâmica.