Voltaire İletişim Ağı

Brabant Katillerine ilişkin yeni bilgiler

Voltaire İletişim Ağı
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Brabant Katilleri dosyası bu hafta Het Laatste Nieuws [1] ve Flaman televizyonunda yayınlanan bir programda yeniden gündeme geldi. Christian Bonkoffsky adlı bir elit jandarma mensubunun kardeşi, ağabeyinin ölüm döşeğinde gizemli katillerden biri olduğunu itiraf ettiğini açıkladı. Bu arada kurban avukatlarından biri adli soruşturmadaki eksikliklere dikkat çekti.

1982 ve 1985 yılları arasında Belçika ve Kuzey Fransa’da, kimliği belirsiz kişiler nedensiz bir şekilde bir dizi silahlı saldırı gerçekleştirmiş ve 28 kişiyi öldürmüştü. Bunlar « Brabant Katilleri » ya da « Nivelles Çetesi » (Bende van Nijvel) adıyla ün saldılar. Sorgu hakimleri, Savunma Bakanı ve Temsilciler Odasının araştırma komisyonu karşılarında NATO’nun devlet sırrını buldu [2].

NATO, 80’lı yıllar boyunca son yıllarda cihatçılarla yaptığı gibi Avrupa’da bir dizi saldırı örgütledi.

Bu ifşaatları çok ciddiye alan yetkililer Diane elit birliği mensubu eski jandarmanın o dönem hazırlanan robot resimlere benzediğini düşünüyorlar. Yapılan incelemeler birçok saldırı sırasında işyerinde fiziki olarak bulunmadığını ortaya koyuyor. Belçika yargısı ölen şüphelinin bütün eski meslektaşlarını sorguluyor. Tanık aynı şekilde iki başka Diane grubu eski mensubunun şüpheliyi evinde ziyaret etmeye geldiğini de ifşa etti.

Çeviri
Osman Soysal

[1] «Vermassen denkt te weten wie achter Bende van Nijvel zit: “We moeten naar Staatsveiligheid van die tijd kijken”», «Onderzoek Bende van Nijvel in stroomversnelling: “Vaak uitgelachen, maar nu krijgen we toch gelijk”», Het Laatste Nieuws, 15 & 21 oktober 2017.

[2] « Les armées secrètes de l’Otan (X) : La guerre secrète en Belgique », par Daniele Ganser, Réseau Voltaire, 6 juin 2011.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Brabant Katillerine ilişkin yeni bilgiler”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 25 Ekim 2017, www.voltairenet.org/article198517.html

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