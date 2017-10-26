Bannon Washington’un başını ağrıtıyor

Hudson Institute, 23 Ekim 2017 tarihinde Washington’da « Şiddet yanlısı aşırıcılığı önlemek: Katar, İran ve Müslüman Kardeşler » başlıklı bir sohbet düzenledi.

Hudson Institute gelecekbilimci Herman Kahn tarafından kurulan bir öngörü kuruluşudur. Çok sayıda Filozof Leo Strauss yandaşını bir araya getirmektedir.

Dinleyiciler tanınmış şahsiyetler, Kongre üyeleri ve üst düzey yetkililer, büyükelçiler ve gazetecilerden oluşmaktaydı.

Eski CIA başkanı ve Savunma Bakanı Léon Panetta ve onun ardılı CIA’nin başındaki adam David Petraeus, Katar ve Müslüman Kardeşler’i destekleyerek İran’ı hedefe aldılar.

Tarafsız olduğunu göstermek için Enstitü aynı zamanda Başkan Trump’ın eski özel danışmanı Steve Bannon’u da davet etmişti. Hudson Institute’ün Müdürü Büyükelçi Hüseyin Hakkani davetlileri sunarken ilk ikisinin « aydınlanmış » olduğunu beyan ederken, karşı tezi savunan kişinin « karanlık güçleri » canlandırdığını söylüyordu.

Son olarak söz alan Steve Bannon New York Times’i bir « muhalefet partisi » olarak niteledi, gazetenin Başkan Trump’ın dış politikasını tanımlamada kullandığı « tecritçi » nitelemesini reddetti ve onun IŞİD’e karşı yaptıklarını anımsattı.

Irak’taki İslam Emirliği (daha sonra IŞİD adını alacak olan) George W.Bush’un görev süresi içerisinde, Iraklıların işgal birliklerine duyduğu öfkenin yönünü değiştirmek ve bunu bir iç savaşa dönüştürmek üzere Irak’taki birliklere komuta eden General Petraeus’un denetiminde kuruldu. Bu düzenek Léon Panetta tarafından da yürürlüğe sokuldu ve desteklendi [1]. John McCain IŞİD liderleriyle görüştü ve Suriye’ye karşı « Vietnam » stratejisi adına uzun süre onlarla yakın ilişkilerini sürdürdü [2].

Suudi Arabistan/Katar anlaşmazlığında Trump yönetimi resmi olarak konumunu açıklamamışken Bannon, Suudi Arabistan’ın cihatçılara yönelik tavır değişikliğinden memnun olduğunu belirtken Katar’ı suçladı. Dinleyiciler onu sessizlik içerisinde dikkatle dinliyorlardı.

Bundan sonra Bannon, George W.Bush ve John McCain’in izlediği siyasete eleştirmeye girişince, seans başkanı sözünü kesti ve « bugün burada size de söz vermemi isteyen Washington’daki dış politika seçkinleri benden aynı zamanda programladığımızın dışındaki konuları ele almanız durumunda bu toplantıya son vermemi de istedi. Bu yüzden toplantıyı sonlandırıyoruz. Katıldığınız için teşekkür ederim » diyerek « sohbete » son verdi.