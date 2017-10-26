Voltaire İletişim Ağı

Suudi Arabistan Vahhabiliği terk edebilir

Voltaire İletişim Ağı
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Future Investment Initiative konferansını açan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet bin Salman, Suudi toplumunu dönüştürmek, ona « normal, hoşgörülü ve iyi » hale getirmek niyetinde olduğunu açıkladı.

Prens son aylarda sırasıyla otokratik siyasi önlemler (muhalefet liderlerinin hapse atılması) ve açık toplumsal önlemler (kadınlara araba kullanma hakkının verilmesi gibi) aldı.

Prens’in girişimleri, Başkan Trump’ın 21 Mayıs 2017’de Riyad’ta yaptığı konuşma sonrasında ülkesinin gelişmesi mantığının devamıdır. Suudi Arabistan cihatçı grupları desteklemeyi bıraktı ve Suriye’den askeri olarak geri çekildi. Ülke şimdi de Müslüman Kardeşlere cihatçılığı keşfetmesi için gerekli ortamı sağlayan Vahhabi ideolojisini tasfiye etmeyi öngörüyor. Üçüncü aşama Dünya İslam Birliğinin dönüşümünü olacaktır. Burada zorluk Suudi hanedanlığının kurucusu ve Vahabbiliğin kurucusu Muhammed bin Abdülvahab arasındaki tarihi ortaklığın içerisidededir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Suudi Arabistan Vahhabiliği terk edebilir”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 26 Ekim 2017, www.voltairenet.org/article198529.html

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yazan Thierry Meyssan