A Arábia Saudita poderia abandonar o wahhabismo

Inaugurando a Conferência Future Investment Initiative, o Príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed Ben Salman, declarou sua intenção de transformar a sociedade saudita, de a tornar «normal, tolerante e boa».

No decurso dos últimos meses, o Príncipe alternou medidas políticas autocráticas (prisão de líderes da oposição) e medidas sociais de abertura (como a autorização dada às mulheres para dirigir seus carros).

O envolvimento do Príncipe é a continuação lógica de evolução de seu país após o discurso do Presidente Trump em Riade, em 21 de Maio de 2017. A Arábia Saudita parou de apoiar grupos jiadistas e retirou-se militarmente da Síria. O país encara, agora, desmantelar a ideologia wahhabita que forneceu o terreno apropriado para os Irmãos Muçulmanos inventarem o jiadismo. A terceira etapa deverá ver a transformação da Liga Islâmica Mundial. A dificuldade reside na aliança histórica entre o fundador das dinastia dos Saud e o do wahhabismo, Mohammed ben Abdelwahhab.