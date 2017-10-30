Katar, Myanmar’a karşı Arabistan’ın yerini mi alacak?

İngilizlerin İslamcı terörizmi araçsallaştırma stratejisi Güneydoğu Asya’da sürüyor. Geçtiğimiz Şubat-Mart döneminde, Suudi Arabistan kralı Selman, Myanmar’da yaşanacak olan Rohingya’lar krizinde destek görevi oynaması için Malezya’yı hazırlamaya gelmişti. Bu arada Mayıs ayında Suudi Arabistan’ın Başkan Trump etkisiyle yaptığı U dönüşü, Ağustos ayında kriz patlak verdiğinde bu düzeneği yetim bıraktı. Bunun üzerine Katar Emiri, cihatçılara verilen desteği yeniden harekete geçirmek için 15 ve 16 Ekim tarihlerinde Malezya’ya gitti.

Malezya, Başbakan Necip Razak, bu konuya olumlu baktığını açıkladığından beri şeriatı uygulamayı öngörüyor. Ülkenin % 60’ı Müslüman, % 20’si Budist ve % 10’u Hıristiyanlardan oluşuyor.

Daha da açık konuşmak gerekirse Necip Razak, kendisine 681 milyon doları « armağan » eden Kral Selman’a minnet borçlu [1].

Suudi Arabistan Kralı Selman ve maiyetinin (1 500 muhasıp ve hizmetçi) şatafatlı ziyareti, 10 uçak ve 500 limuzinleri, ziyaret edilen tüm devletlerin halklarının ilgisini çekti. Basın hemen hemen her durakta imzalanan devasa petrol sözleşmelerinin altını çizdi ama Kralın Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu’na bağlı cihatçılardan yana taahhütlerini görmezden geldi.

Katar Emiri Tamim’i kabulüyle ilgili basına bilgi veren Necip Razak, Suudilerin aksayan teslimatlarını tamamlamak ve 2022 Dünya Futbol Şampiyonası tesislerinin inşaatının sürdürülmesi için Malezya çeliğinin ihracı konusuna vurgu yaptı. Aynı zamanda Bangladeş’te Rohingyalı sığınmacılar için bir hastane yapılacağını belirtti.

Katar Emiri Tamim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Necip Razak, halen Rohingyalı cihatçıları destekleyen üç devlet ve hükümet başkanıdırlar.