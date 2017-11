Bu rekabete ilişkin her türlü politik okuma kısa süre içerisinde yetersiz kalmaktadır çünkü iki kampın liderleri birçok kez görüş ve ittifak değiştirmiştir ve geçerliliği devam eden tek şey etnik farklılıklarıdır. Aşiret ya da etnik temelli bir toplumda hiçbir demokrasi işlemez ve klan aidiyetinden bireysel sorumluluğa geçiş için en az bir yüzyılın geçmesi gerekecektir. Dolayısıyla her biri Kenya’yı olduğu gibi ele almalıdır: ne etnik, ne de demokrasi kurallarının tam olarak işlerlik gösteremediği dönüşüm halinde bir toplum.

Birinci Dünya Savaşından hemen önce, Panama kanalının inşaatı sırasında Washington bir Panama halkı icat etti, bu ayrılıkçı hareketi Kolombiya’ya karşı destekledi ve onların bağımsızlığını tanıyan tek ülke oldu. Washington bunun üzerine burada büyük bir askeri üs kurdu ve Fransız yatırımcıların gözleri önünde kanal şantiyesine fiilen sahip çıktı. Sözde bağımsızlığa gelince, 1977 yılında kanalın egemenliğini yeniden müzakere eden Devlet Başkanı Omar Torrijos, kanalı hiç görme imkanı bulmadı ve bir uçak kazasında katledildi. Genelkurmay Başkanı General Manuel Noriega da, Washington, Sandinistlere (İran-Kontra) karşı savaşın sonunda ondan kurtulma kararı verince onu görmedi. 1989 yılında bir ABD askerinin ölümünden sorumlu tutulunca ABD ordusu tarafından hapse atıldı ve « Just Cause » (Haklı Sebep) Harekatı sırasında ülkesi yıkıma uğradı.

Çeviri

Osman Soysal



[1] Web of Deceit: Britain’s Real Foreign Policy, Mark Curtis, Random House, 2008.

[2] « L’expérience politique africaine de Barack Obama », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 9 mars 2013.

[3] “Uhuru hires data firm behind Trump, Brexit victories”, Gideon Keter, The Star (Nairobi), May 10, 2017.

[4] “Canadian working with Kenya opposition party detained, to be deported”, The Globe and Mail, August 5, 2017. “An American working for the Kenyan opposition describes his harrowing abduction and deportation”, Robyn Dixon, Los Angeles Times, August 10, 2017.

[5] “Unity Through Autonomy in Iraq”, Joe Biden & Leslie H. Gelb, The New York Times, May 1, 2006.

[6] “Establishment of the Provisional Government of Ezidikhan”, Voltaire Network, 25 July 2017.

[7] «Le Kurdistan n’a pas besoin de grands propagandistes», Aras Fahta & Marwan Kanie, Le Monde, 18 mai 2017.

[8] “George Soros financió a la agencia de la paradiplomacia catalana”, Quico Sallés, La Vanguardia, 16 de agosto de 2016.