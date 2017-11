O FBI descobre um complô de Anarquistas dos EUA / Alcaida / Daesh

A Regnery publicou, em 30 de Outubro de 2017, o último livro de Edward Klein, All Out War: The Plot to Destroy Trump (Guerra Total : A Trama para Destruir Trump).

De acordo com o antigo redator-chefe da New York Times Magazine, nos anos 80, e autor de um dos livros mais críticos contra Hillary Clinton, o FBI teria posto a descoberto um complô conjunto de anarquistas dos EU e de grupos jiadistas.

Membros de um grupo anarquista de Oakland teriam se encontrado com dois líderes da Alcaida, à margem da cimeira do G20 de Hamburgo, em Julho passado. O autor publica no apêndice de seu livro a cópia do relatório do FBI sobre este assunto. Depois, um desses anarquistas viajou para a Síria para aí se encontrar com os líderes do Daesh (E.I.).

Para o FBI, se trataria da mais perigosa conspiração desde o caso Weather Underground durante a Guerra do Vietnã (Vietname-pt).

Segundo o FBI, os anarquistas teriam recebido um treinamento sobre fabricação de bombas e gaz de combate.