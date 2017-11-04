Carles Puigdemont’un başıboşluğu

Katalonya eyaleri eski cumhurbaşkanı Carles Puigdemont, 30 Ekim 2017’de Brüksel’e geldi. Burada Nieuw-Vlaamse Alliantie (NVA) üyelerince karşılandı ve Avrupa Özgür İttifakı merkezinde geçirdi.

NVA, Belçika’da bugünkü hükümette de yer alan Flaman bölgeci partisidir. Yöneticilerinden bazılar aşırı sağ ile bağlarıyla tanınmaktadır.

Avrupa Özgür İttifakı, Avrupa parlamentosunda Yeşiller safında yer alan bölgeci, özerklik yanlısı ve bağımsızlıkçı partilerin federasyonudur. İttifakın başında Fransız François Allonsi (Korsika Vatan Partisi) yer almaktadır. Carles Puigdemont’un Avrupalı Katalan Demokrat Partisi, ittifakın üyesi değildir.

Carles Puigdemont hemen sığınma talepleri alanında uzmanlaşmış bir avukat olan Paul Bekaert’i tuttu ve NVA’lı bakanlar aracılığıyla girişimlerde bulundu. Öte yandan, Belçika Başbakanı Charles Michel siyasi sığınmaya karşı çıkacağını belirtti ve basın toplantısı düzenlemek üzere Residence Palace’a geçmeyi reddetti.

Sonuç olarak Carles Puigdemont 31 Ekim’de Basın Kulübünde bir basın toplantısı düzenledi. Bu olasılık kendisine kapatıldığı için tabii ki Belçika’da kalma niyetinde olmadığını belirtti. İspanyol Başbakanının 21 Aralık’ta düzenleneceğini açıkladığı seçimlerin sonuçlarına uyacağını açıkladı.