Voltaire İletişim Ağı

Petrolün fiyatı yeniden 60 doların üstüne çıktı

Voltaire İletişim Ağı
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Petrol fiyatı varil fiyatı yeniden 60 doların üstüne çıktı. Bu artış bazı yatakların çıkarılmasını yeniden karlı hale getirmektedir. Özellikle ihracatçı ülkelere (başta Suudi Arabistan, Rusya ve İran) ek imkanlar sunmaktadır.

Uzman simsarlara göre söz konusu artışı önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Artış ona yakın nedenden kaynaklanıyor. Bunlar arasında:
- OPEC ve müttefiklerinin ortaya koyduğu disiplin,
- İthalatçı ülkelerin stoklarının azalması (OECD üyeler için: altı ayda 180 milyon varil azalma),
- ABD’nin talebinde yaşanan önemli artış (bir yılda ABD’de her gün tüketilen 1,35’ten 1i6 milyon varile geçiş),
- Irak Kürdistanı ve Venezüella’daki siyasal belirsizlik,
- Petrol piyasasında uzun vadeli spekülasyonun yeniden başlaması yer almaktadır.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Petrolün fiyatı yeniden 60 doların üstüne çıktı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 4 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198615.html

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