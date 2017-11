O petróleo aumenta acima de US $ 60 dólares por barril

O preço do petróleo subiu acima de US $ 60 o barril. Este aumento torna de novo a exploração de certas jazidas rentável. Acima de tudo, dá meios suplementares aos países exportadores (principalmente a Arábia Saudita, a Rússia e o Irã).

De acordo com corretores especializados, a alta deverá continuar nos próximos meses. Ela poderia ser atribuída a uma dúzia de fatores, entre os quais :

a disciplina de que tem feito prova a OPEP e seus aliados,

a baixa de estoques(stocks-pt) de Estados importadores (para os membros da OCDE: 180 milhões de barris em menos de seis meses),

a importante subida da demanda nos Estados Unidos (em um ano, passagem de 1,35 a 1,6 milhões de barris consumidos diariamente nos EUA),

a incerteza política no Curdistão iraquiano e na Venezuela,

a retomada(retoma-pt) da especulação de longo prazo no mercado do petróleo.