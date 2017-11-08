За семь лет войны целые города в Афганистане, Саудовской Аравии, Ираке, Ливии, Сирии, Турции и Йемене были стёрты с лица земли, однако границы государств не изменялись.

Новая жизнь Ближнего Востока

Природа, говорят, не терпит пустоты. Вытеснение Исламского Государства в Ираке и Сирии (ДАЭШ в арабской транскрипции) из Моссула иракскими войсками, из Ракки американскими и из Дэйр-эз-Зора сирийской армией, знаменует собой конец войны и открывает новую эру. Неудавшаяся попытка Массуда Барзани добиться признания аннексии Киркука курдами из ДПК отвергает проект нового колониального государства псевдо-Курдистан - базы израильской армии по сдерживанию Ирана.

Хотя Ближний Восток и особенно Ливия, Сирия, Ирак, Йемен и Афганистан опустошены, остаются четыре государства, способные продвигать свои интересы: Израиль, Саудовская Аравия, Турция и Иран. Для этого каждое из этих государств должно предпринять соответствующие инициативы перед встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита АТЭС в Дананге (с 8 по 10 ноября).

3 ноября Израиль заявил о готовности защитить друзов на юге Сирии от джихадстов, напавших на сирийский город Хадер. С самого начала 2017 г. Тель-Авив пытался создать на юге Сирии сепаратистское движение друзов, подобно тому, как это было сделано с курдами на севере Сирии и в Ираке. Моссад завербовал сирийского майора Халдуна Зейнетдина, и тот попытался провозгласить Друзистан. Однако ему удалось поднять против Дамаска не больше десятка боевиков.

В тот же день Турция объединила джихадистские организации Идлиба и создала «Правительство национального спасения» во главе с Мухамадом Аль-Шейхом и Риядом Аль Асаадом в качестве вице-премьера. В основу идлибского гувернората Анкара положила идею своего катарского союзника, который в 2012 г. основал альтернативный сирийский гувернорат под названием «Сирийская национальная коалиция».

А из Тегерана никаких сигналов не поступило, так как Исламская Республика Иран является одной из четырёх крупнейших стран региона, одержавших победу над ИГИЛ и кланом Барзани. Поэтому у него нет никакого интереса изменять сложившуюся ситуацию.

Настоящий сюрприз подбросил Рияд. Королевский клан не пытался навязать региону новый порядок, но принц Мохаммед Бен Салам (« MБС ») перевернул закостеневшее королевство вверх дном.

Отставка Саада Харири

4 ноября около 11 часов TU Премьер-министр Ливна, выступая в прямом эфире на телеканале Аль-Арабия из отеля Ритц в Эр-Рияде в присутствии наследного принца « MБС», заявил о своём уходе с поста. Зачитывая по буквам написанный для него текст, Саад Харири не упомянул о том, что он возглавлял Правительство, в состав которого входили министры из Хезболлы. Он выразился следующим образом: «Там, где присутствует Иран, там всегда раздор и разрушения. Доказательством служит его вмешательство в арабские страны, а о его глубокой ненависти к арабам и говорить не приходится (…). Иран оказывает влияние на судьбы всех стран региона (…). Хезболла – это рука Ирана не только в Ливане, но и в других арабских странах (…)., Я понял, что мои соотечественники, к сожалению, идут рука об руку с Ираном, который пытается вырвать Ливан из арабского окружения. Гордость Ливана Хезболлла благодаря оружию смогла переломить ситуацию (…). Я хочу сказать, что Иран и те, кто его поддерживает, проиграли. У всех, кто вознамерится напасть на арабов, руки отсохнут. Зло обязательно ударит по тому, кто его совершил».

Этими печальными словами заканчивается религиозный суннитско-шиитский конфликт, и начинается конфликт между арабами и персами. Но это, тем не менее, прогресс, так как сунниты и шииты живут вперемежку, а арабы и персы - на разных территориях, поэтому столкновения между ними будут более ограниченными. Что до Ливана, его этот переломный момент почти не касается. Но самое главное в том, что мотивы своего ухода с поста Премьер-министр не сообщил.

Саад Харири сказал, что он опасается за свою жизнь. Через некоторое время в Аль-Арабия появилось сообщение о том, что за несколько дней до выступления на него было совершено покушение на убийство. Однако сначала ливанская полиция, затем Главное управление общей безопасности Ливана выразили сомнение и заявили о том, что у них нет никаких данных об этом покушении. Аль-Арабия заявила также, что Рафик Харири, отец Саада, в 2005 г. был убит иранцами, а телеканал в течение нескольких лет объявлял заказчиками этого убийства президента Ливана Эмиля Лахуда и президента Сирии Башара аль-Ассада.

После выступления Саад Харири позвонил по телефону ливанскому президенту Мишелю Ауну и официально уведомил его о своём уходе. Разговор был короткий, а на вопрос о причине своего ухода он ничего не сказал.

Саудовский министр по делам Залива заверил, что Саудовская Аравия не арестовала Саада Харири и что он может вернуться в Ливан, когда захочет. Однако слухи о его аресте не прекращаются, а в Твиттере выложено фото Премьер-министра в футболке вместе с саудовским послом в Ливане.

В то время, когда Саад Харири заканчивал выступление, его соперник, бывший начальник полиции, а затем министр Юстиции Ливана Ахраф Рифи возвращался из итальянского убежища в Бейрут. В итоге, г-н Харири, будучи человеком, погрязшем в самых больших в мире долгах ( он должен саудовскому правительству около 4 миллиардов долларов), он не в состоянии принимать решения, противоречащие интересам своего кредитора.

В 23ч. 45 TU повстанцы эль-Хутхи запустили ракету из Йемена в сторону аэропорта «Король Халид» в Эр-Рияде. Но она была перехвачена противоракетами комплекса Patriot. Высокотехнологичное оружие мятежникам поставлено Ираном, и поэтому аналитики связывают запуск ракеты с уходом с поста Харири и сходятся во мнении о том, что эта операция была ответом на антииранское выступление Саада Харири.

Мохамед Бен Салман за несколько часов убрал всех возможных претендентов на трон и тех, кто их поддерживал.

В дальнейшем ход событий ускоряется. Через несколько минут король Салман подписывает два указа. Первый - о преждевременной отправке на пенсию начальника штаба ВМС и отстранении от должности министра экономики и командующего королевской гвардией принца Митаба - сына бывшего короля Абдуллы. Второй - о создании комиссии по борьбе с коррупцией под председательством «MBS». В прессе упоминалось также о вступлении в силу нового антитеррористического закона, включающего статьи о вынесении наказания в виде тюремного заключения на срок от 5 до 10 лет за клевету или публичное оскорбление короля или наследного принца.

Собравшаяся через час комиссия по борьбе с коррупцией приняла ряд заготовленных заранее мер. 11 принцев, 4 действующих министра и несколько десятков других министров были обвинены в незаконной растрате средств. Они были арестованы новым командующим Королевской гвардии, а некоторые из них предстанут перед судом в соответствии с новым антитеррористическим законом. В арестантской повозке оказались три персонажа, ранее смещённых со своего поста самим королём, среди которых и бывший командующий Королевской гвардией принц Митаб. В течение дня станет известно, что на банковские счета подозреваемых наложен арест, и в случае, если они будут признаны виновными, что является всего лишь формальностью, вся их собственность будет передана государству.

Согласно Саудийскому информационному агентству обвиняемые присвоили себе капиталы во время наводнения 2009 г. и эпидемии гриппа (коронавирус Middle East Respiratory Syndrome — MERS). Подобное обвинение легко подтверждается, но оно характерно и для других высокопоставленных чиновников.

Хотя поимённый список подозреваемых не опубликован, известно, что принц Валид Бен Таляль в нём фигурирует. Считающийся одним из самых богатых в мире людей, он был неофициальным представителем королевства в Израиле. Курс акций принадлежащей ему компании Kingdom Holding Company, являющейся акционером Citygroup, Apple, Twitter и Euro-Disney, в воскресенье на торговой бирже в Рияде упал на 10%, после чего их квотирование было приостановлено. Вопреки сложившемуся мнению, жертвы чистки не выбирались по их должности или убеждениям, что оправдывает официальные доводы о борьбе с коррупцией.

Вечером в воскресенье у города Абха разбился вертолёт. Стало известно, что в этой катастрофе погибло несколько высокопоставленных лиц, среди которых принц Мансур.

Успех «МБС», который сверг олигархов и установил единоличную власть, ничего не говорит о его способности управлять. Этот 32-летний супер богач не имел случая познакомиться со своим народом и политикой стал заниматься всего лишь два года назад. Его первые решения были катастрофическими: смертная казнь главы оппозиции и война против Йемена. Мало нейтрализовать в королевской семье тех, кто ему будет перечить, - чтобы управлять страной, «МБС» сначала должен заручиться поддержкой народа. Для этого он уже принял ряд мер в пользу молодёжи (70% населения) и женщин (51% населения). Он, например, открыл кинотеатры и концертные залы, которые до этого были запрещены. Начиная с 2018 г. женщинам будет разрешено водить авто. В будущем ему предстоит отменить наводящую ужас религиозную полицию, освободить мужчин от обязанности содержать женщин и начать экономические преобразования. Но самое главное в том, что «МБС» заявил о своём намерении сделать ислам «нормальной» религией, модернизировать ваххабизм и очистить золотую легенду Магомета Хадис от противоречий и призывов к насилию. Это светский проект, и он сопряжён с конфликтом внутри всего мусульманского мира, сложившегося за последние несколько веков.

Данная стратегия мешает «МБС» вести войну против Ирана и Хезболлы и опровергает официальные заявления: нельзя мыслить о войне с Тегераном после того, как в результате поддержки Стражами Революции хуситов Саудовская Аравия в Йемене испытывает одно поражение за другим. Кроме того, нельзя призывать саудиийцев под знамёна в то время, когда «МБС» радикально реформирует общество.

О дворцовом перевороте было объявлено через несколько дней, когда «МБС» заявил, что нужно быть готовым к переменам, которые произойдут в ночь с субботы на воскресенье. Трудно представить, что свержение правительства в Ливане и смещение с постов членов королевской семьи в Саудовской Аравии могли произойти без ведома Вашингтона. С «МБС» было заключёно тайное соглашение, согласно которому тендерное предложение о продаже акций Aramco будет объявлено не в Эр-Рияде, а на нью-йоркской бирже. Кроме того, антииранскому выступлению Саада Харири предшествовала кампания в Вашингтоне. 10 октября администрация Трампа обещала награду за предоставление сведений о двух военачальниках ливанского Сопротивления и представила план блокирования финансовой деятельности иранских Стражей Революции, а Конгресс одобрил, по меньшей мере, пять законов против Хезболлы.

Вариант прочтения событий

Гражданин Саудовской Аравии и Ливана Саад Харири считается батардом королевского клана Фахд.

СМИ не связывают отставку Саада Харири с чисткой королевской семьи. Они довольствуются констатацией дворцового переворота и не задаются вопросом об идентичности арестованных лиц. Наверняка они забыли о том, как действуют абсолютные монархии. А я предлагаю другой вариант прочтения этих событий. Напомним, прежде всего, что после смерти короля Абдаллы наследным принцем был его друг принц Мукрин. А королевская семья была разделена на три клана: клан сына Абдаллы принца Мутаба, клан сына министра внутренних дел Найефа и клан сына короля Салмана «МБС». Напомним также секрет Полишинеля: Саад Харири не является биологическим сыном своего законного отца, и в клане Саудов он считается батардом, так как происходит из клана Фахд.

В апреле 2015 г. наследный принц Мукрин был освобождён от должности. На его место был назначен Мохамед Бин Найеф, а «МБС» начал входить в политику став вторым наследником. В июне 2017 г. «МБС» удалось сместить Найефа и поместить его под домашний арест. А чтобы стать не просто первым наследником, а единственным претендентом на трон, ему требовалось устранить клан Абдаллы. Для этого он должен был отправить в отставку принца Мутаба, хотя тот контролировал Королевскую гвардию, и Саада Харири, который мог служить своему клану в качестве Премьер-министра Ливана. Если Саад Харири все таки не арестован, то это потому, что, несмотря на отставку, он должен временно исполнять обязанности Премьер-министра Ливана по текущим делам до вступления в должность преемника. Однако Ахрафу Рифи, направленному в Бейрут на этот пост, потребуется определённое время, чтобы принять дела. Тем более, что президент Мишель Аун не намерен торопиться и хочет сначала разобраться в этом запутанном деле. Это потребует много времени, тем более, что генеральный секретарь Хезболлы Хассан Насралла не колеблясь, выступая в воскресенье вечером на телевидении, встал на защиту Саада Харири. Он заявил, что Премьер-министр ушёл в отставку по требованию «МБС» и что данное событие представляет собой очередное вмешательство Саудовской Аравии в дела Ливана. В конечном итоге, по требованию Франции ливанскому премьеру было разрешено покинуть Саудовскую Аравию и выехать в Объединённые Арабские Эмираты.

Большинство подозреваемых вместе с Саадом Харири были помещены под домашний арест в отеле Ритц.

Чтобы убедиться в том, что никто с ним больше не может соперничать, «МБС» должен был также заблокировать клан бывшего наследного принца Мукрина. Это было реализовано путём несчастного случая с вертолётом, в котором погиб его сын принц Мансур. В течение двух дней было арестовано более 1300 человек.

Ни Саад Харири, ни Иран не могли предвидеть событий, происшедших 4 и 5 ноября. Глава государства Али Хаменеи отправил бывшего министра иностранных дел Али Акбара Велаяти в турне по Ливану. Посланец встретился со всеми ливанскими лидерами, включая Премьер-министра. Все встречи были успешными, а встреча с Саадом Харири обеими сторонами была названа особенно полезной. Буквально через несколько минут Велаяти срочно отправился в Рияд.

Саудовский переворот играет на руку только Москве и Вашингтону

Не оставляя без внимания происходящее, Москва сопровождала эти события расширением своего влияния. Король Салман 5 октября отправился с визитом в Москву. Являясь союзником США, он, как и его коллега президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, закупил у России вооружения, включая ЗРК С-400. Отказавшись от поддержки терроризма после выступления президента трампа в Рияде в мае этого года, он согласовал план обмена антитеррористической информацией. Но самое главное, что после подписания ряда контрактов, найдено согласие по ограничению добычи нефти после тендерного предложения по продаже акций Aramco, что должно способствовать биржевым спекуляциям и, как следствие, повышению цены на нефть. После доработки это соглашение было благополучно подписано на днях в Ташкенте.

Другим важным событием прошедшей недели является визит Владимира Путина в Иран. Российский президент заверил иранского коллегу шейха Хассана Рохани в том, что заявления американского президента об отказе от ядерной сделки с Ираном не будут осуществлены на практике. А главе государства Али Хаменеи он передал требование Израиля о том, что ни Стражи Революции, ни Хезболла не должны присутствовать на юге Сирии. Кроме того, с аятоллой достигнуто согласие по будущему Сирии, основанному на том, что Саудовская Аравия прекратит вести в ней подрывную деятельность.

В итоге, весь Ближний Восток имеет все шансы на то, что Саудовская Аравия перейдёт от обскурантистской диктатуры к просвещённому деспотизму. Как бы то ни было, изменение способа управления, руководства и целей предоставляет Рияду много возможностей. А каждый из региональных игроков будет пытаться как можно быстрее адаптироваться и продвигать свои интересы, если ситуация в регионе снова не изменится.