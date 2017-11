Israel instrumentiert den Rücktritt von Hariri, um einen Krieg zu provozieren

Sonntag, 5. November 2017, bemerkte Sayyed Hassan Nasrallah in einer nicht-live Rede die die Inkongruenz des Rücktritts des libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri, nicht erst vom Libanon aus, sondern von seinem Hotel in Riyad in Anwesenheit von "MBS". Er beschuldigte Saudi-Arabien der Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Libanon.

Montag, 6. November am Morgen, schätzte der Saudi-Minister für Angelegenheiten des Golfs, Thamer al-Sabhan, auf Al-Arabiya ein, dass die Rede von Hassan Nasrallah eine "Kriegserklärung gegen Saudi-Arabien“ sei.

Laut dem israelischen TV-Kanal 10, hat die Netanjahu Regierung am Nachmittag eine Nachricht an alle ihre Botschaften verschickt, um sie zu bitten:

bei den Regierungen, denen sie zugeordnet sind, eine Lobbyarbeit durchzuführen, um den israelischen Gesichtspunkt über den Rücktritt des Ministerpräsidenten Libanon Saad Hariri zu erklären. Diese Art vorzugehen ist sehr seltsam.

die Regierung davon zu überzeugen, dass dieser Rücktritt beweist, wie sehr der Iran und die Hisbollah für die Sicherheit des Libanon gefährlich sind.

zu behaupten, dass dieser Rücktritt das Argument widerlegt, dass die Beteiligung der Hisbollah an der libanesischen Regierung das Land stabilisiert.

Saudi Arabien in seinem Krieg gegen die Huthi- Rebellen im Jemen zu unterstützen und zu behaupten, dass der Raketenschuss auf den Flughafen von Riyad fordert, den Druck gegen den Iran und die Hisbollah zu erhöhen.

In der Tat behandelt die internationale Presse den Rücktritt von Saad Hariri unabhängig von der Palastrevolution, die in Riyad folgte, während im Gegenteil alles seither Enthüllte zur Meinung führt, dass dieser Rücktritt nur ein Teil der Palastrevolution war und Hassan Nasrallah Recht gibt.

Israel will nicht noch einmal die Hisbollah angreifen wegen des militärischen und diplomatischen Risikos einer solchen Operation. Aber Premierminister Benjamin Netanyahu puscht Saudi-Arabien den libanesischen Widerstand an seiner Stelle anzugreifen und bereitet die internationale öffentliche Meinung in diesem Sinne vor.