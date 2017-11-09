Voltaire İletişim Ağı

İsrail’de sekiz ülkenin ortak askeri manevrası

Voltaire İletişim Ağı
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Almanya, ABD, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Polonya ve kimliği belirlenemeyen bir sekizinci devletin hava kuvvetleri, İsrail’in Blue Flag (Mavi Bayrak) adlı askeri tatbikatına 11 gün süreyle katılacak.

Her bir katılımcı sahaya kendi uçaklarıyla ulaştı ve bu simülasyona binden fazla asker katılacak. Tatbikata 34 devlet gözlemci ve askeri ataşelerini gönderdiler.

Tatbikat bir yandan hava savunması ve diğer yandan bundan kurtulma yolları merkezli gerçekleşecek. İsrail’in yeni savunma ve taarruz silahlarını test etmesi bekleniyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İsrail’de sekiz ülkenin ortak askeri manevrası”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 9 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198682.html

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