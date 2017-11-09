Barzani’lerin Kürt olmayanlara karşı işlediği suçlar

Kerkük Belediye Başkanı Şeyh Hatem el-Taeyi, vilayetin Kürtler tarafından işgali sırasında Barzani’nin gizli polisi Asayiş tarafından kaçırılan ve gözaltına alınan 7 000 kent sakiniyle ilgili bir liste yayınladı.

Söz konusu esirlerin aileleri karşı çıktığı zaman bunlar nihai olarak ortadan kayboluyorlardı.

Barzani’nin KDP’si Araplara ait Kerkük bölgesini ilhak etmiş ve burayı İsrail koruması altında bir sözde Kürdistan’a dahil etmek niyetindeydi. Bölge yakın zamanda Irak Ordusu tarafından kurtarıldı. İşgal birlikleri savaşmadan geri çekildiler ve 100 000’den fazla Kürt sömürgeci kaçtı.

Kurbanlar, başta Sünni ya da Hıristiyan Araplar ve aynı zamanda Türkmenler olmak üzere Kürt olmayan kent sakinleriydi.