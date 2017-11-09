Fransa, Suudi Arabistan’dan Lübnan Başbakanını serbest bırakmasını istedi

Fransız Hükümeti, halen saray darbesi sırasında tutuklanan birçok şahsiyetle birlikte Riyad’taki Ritz Otelinde tutulan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin serbest bırakması için Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nezdinde girişimde bulundu. Hariri’yi halen temas kurulamıyor.

Saad Hariri Ritz Otelinden yaptığı açıklamada Lübnan’daki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Öte yandan Lübnan Anayasasına göre, yeni Başbakan görevlendirilene kadar güncel işlerle ilgili sorumluluğu devam ediyor. İstifası konusunda Cumhurbaşkanı Mişel Aun’u doğrudan telefonla bilgilendirdi ama bununla ilgili gerekçesini açıklamadı.

Hizbullah Genel Sekreteeri Seyid Hasan Nasrallah, partisine muhalif koalisyonun lideri Saad Hariri’yi savundu. Suudilerin Lübnan’ın içişlerine müdahale etmelerini kınadı.

Cumhurbaşkanı Mişel Aun, Başbakanın beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolmasına karşı gösterilecek tepkiyi belirlemek üzere Pazartesi sabahı Baabda Sarayında Savunma Konseyini topladı. Telefonla iletilen bir istifayı geçerli kabul etmemiş gibi görünüyor ve bunu ancak Başbakan Lübnan’a gelip bunu şahsen söylerse dikkate alacağı anlaşılıyor.

Lübnan’ın egemen sınıfı, Saad Hariri’nin yerini almak üzere sürgünden geri dönen eski Emniyet Genel Müdürü Eşref Rifi dışında ihtiyatlı davranmayı tercih ediyor. Eşref Rifi’ye göre Cumhurbaşkanı Aun sorumluluğunu yerine getirmeli ve acilen yeni bir Başbakan atamalıdır.

Saad Hariri Suudi ve Lübnan çifte vatandaşı olduğu için, Suudi Arabistan’da diplomatik dokunulmazlıktan yararlanması imkanı yok.