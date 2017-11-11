Вслед за Арабской весной мир ждет Весна латиноамериканская, то есть череда революций и переворотов в Латинской Америке. Это утверждает в своей новой книге «Преступления глубинного государства» знаменитый аналитик и политолог Тьерри Мейсан. Глубинное государство — это очень влиятельная часть американской элиты. Эти деятели использовали Ближний Восток для геополитического эксперимента. Дестабилизировать мир. Получить экономические выгоды. Это, по сути, новый формат колониальной политики. Грабить слабые страны, но по-новому. Дональд Трамп, кстати, в эту группировку не входит.

Формально начало новой политике положено 11 сентября 2001 года ужасающим терактом в Нью-Йорке — разрушением самолетами башен-близнецов. После этого теракта был принят так называемый «Патриотический акт», который позволяет практически беспрепятственно следить за каждым американцем.

Мейсан говорит о конце демократии в Америке. Но он идет еще дальше, и утверждает, что «Патриотический акт» был задуман задолго до 11 сентября. Ограничение свобод входило в план. Еще один пункт плана — полный контроль над средствами массовой информации со стороны капитала. И мы видим, как на глазах деградируют западные СМИ. Уже и советские газеты на этом фоне выглядят светочем демократии.

На парижских книжных прилавках новой книги французского писателя и журналиста Тьерри Мейсана нет. Нужно заказывать. Автор книги на родине считается неблагонадежным с того момента, как 16 лет назад позволил себе публично усомниться в официальной версии теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

Все эти годы Мейсан был вынужден жить и работать на Ближнем Востоке, где стал свидетелем того, как шаг за шагом реализовывалась стратегия нового мирового порядка, возводимого на руинах башен-близнецов.

Русское издание книги Мейсана вышло под заголовком «Преступления глубинного государства: от 11 сентября до Дональда Трампа» [1]. Нашего читателя вряд ли удивит то, что за событиями, происходящими в мире в последние два десятилетия, стоит группа людей, лишь немногие из которых являются официальными лидерами стран, так или иначе вовлеченных в эти события. Тот факт, что все происходящее совершается во исполнение чьей-то идеи, подчинено чьей-то логике и железной воле, тоже не станет для нас откровением.

Книга Мейсана — это возможность увидеть реальные механизмы, приводящие в движение современные международные отношения со всем их цинизмом, лживостью и кровожадностью.

«Это результат моей работы последних семи лет. В сотрудничестве с разными правительствами. Я работал с дипломатическими документами, консультировал чиновников, дипломатов. Это не теория заговора, а описание методов работы некоторых правительств за это время. К сожалению, нет другого объяснения фактам, кроме этого, которое я описал. Я не обязательно совершенно прав, но я близок к истине. Все сегодня видят, что мир как будто сошел с ума, разладился, но никто не понимает, как и почему, а я объясняю это, объясняю реакцию игроков. Я уверен в этих фактах», — говорит публицист, журналист (Франция) Тьерри Мейсан.

У глубинного государства, как и у любого другого, есть своя история. В новейшей американской истории отсчет обычно начинают с убийства президента Кеннеди.

Мейсан же начинает отсчет новой истории «глубинного государства» с 11 сентября 2001 года. По его мнению, в этот день в США случился государственный переворот, приведший к реальной власти в стране людей, объединенных общей идеей.

Корни этой идеи в начале 90-х, в «Руководстве по оборонному строительству» Пола Вулфовица. Концепция глобального лидерства и пресечения любой возможной конкуренции.

«До 2002 года они исходили из того, что энергоресурсы иссякают. Им надо было контролировать все источники ресурсов и, в частности, поэтому они вторглись в Ирак. Но сейчас уже понимают, что на ближайшие два-три века нам хватит бензина и газа, может, даже дольше. И политика Запада меняется. В основе ее идеи, которые нормальный человек не в состоянии принять. Военные США уверенны в необходимости рэкета в отношении всех существующих крупных государств и в разделении мира на две части. Для этого они начали деструкцию всего Ближнего Востока. Мы это видели в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане, Турции, Саудовской Аравии. И это не побочное явление, это цель. Смысл в том, чтобы уничтожить все крупные государственные институты, чтобы ничто не могло конкурировать с США», — рассказывает Тьерри Мейсан.

Мейсан обращает внимание читателя на то, что ни одна из войн, развязанных при участии Вашингтона, не завершена, несмотря на смену администраций и правящих партий в США. А это значит, что «глубинные» Соединенные Штаты в действительности не нуждаются ни в свержении правительств, ни в присвоении ресурсов или контроле над транзитом нефти и газа в том или ином регионе. Их цель — полное уничтожение самих этих стран.

«Конечно, я не знаю точно, кто за это несет ответственность, но знаю несколько имен. Например, Хиллари Клинтон, генерал Петреус, Джеффри Фельтман, второе лицо Госдепа, но сама система меняется со временем. В 2001 году ее возглавлял вице-президент Чейни. Больше он не играет там роли. Эта организация связана с правительствами Великобритании и Израиля. У нас есть документальные свидетельства, но мы до сих пор не знаем, как точно все это устроено», — продолжает Тьерри Мейсан.

Эта стратегия, полностью опровергающая существовавшую концепцию современного империализма, была предложена профессором Томасом Барнеттом — старшим научным сотрудником факультета стратегических решений Центра военно-морских исследований США. Публично о ней было заявлено в марте 2003 года как раз перед нападением на Ирак.

Согласно этой стратегии мир должен быть разделен на две части — стабильную зону, которой система благоприятствует, и зону хаоса, в которой люди не помышляли бы ни о каком сопротивлении и были бы заняты только тем, чтобы выжить, а транснациональные компании беспрепятственно могли бы выкачивать оттуда необходимые для них природные и человеческие ресурсы, не будучи связанными никакими обязательствами и ни перед кем при этом не отчитываясь. Однако «Новая карта Пентагона» тогда показалась столь жестокой, что никому и в голову не пришло, что она может послужить для кого-то руководством к действию.

«В 2004 году они из сотрудников МИД Великобритании распространил внутренние документы и, конечно, его сразу посадили, но судя по этим документам, Великобритания готовила Арабскую весну еще в 2004 году. Другой документ — это тайный договор между Францией и Турцией, объясняющий события в Ливии и отчасти в Сирии. Также есть документ ООН с исправлениями немецкого правительства — полный план капитуляции Сирии еще до войны. Просто поражаешься, читая его. Он такой жестокий — Сирии требуется гораздо больше, чем требовали при сдаче Японии после Второй мировой войны. При этом Япония инспирировала войну, а Сирия — нет», — рассказывает Тьерри Мейсан.

В зону «неинтегрируемых государств», обреченных на хаос, попадают практически вся Африка, Центральная и Латинская Америка, кроме Бразилии и Аргентины, естественно, весь Ближний Восток с Турцией, Персидским заливом, Ираном и Пакистаном, вся Средняя и Юго-Восточная Азия и все Балканы, кроме Греции.

Весь необходимый для этого инструментарий создан. Но есть проблема. Сеть международных неправительственных структур, подрывная империя Джорджа Сороса, конгломерат мировых телевизионных каналов, включающий CNN, BBC, Sky News, France 24 и конечно же «Аль-Джазиру», показавшие свою эффективность в событиях на Ближнем Востоке, сейчас мобилизованы на нейтрализацию Трампа.

«Трамп — это единственная публичная персона в США, сказавшая, что 11 сентября — это махинация. И пусть он не профессиональный политик, он очень хорошо понимает, как работают США. Он знает, что делать, чтобы запустить систему вспять. Он не империалист, он республиканец, обещавший прекратить империалистическую внешнюю политику. Он за то, чтобы прекратить деятельность международных террористов, затем нужно прекратить подпитывать терроризм во всем мире. В Ираке Барзани организовал референдум по отделению всей захваченной им территории, названной Курдистаном. Он теперь остался один, его заставили уйти в отставку, и то же самое — в Каталонии, где Пучдемон объявил о независимости и сразу остался в одиночестве. И когда он решил обратиться за помощью к Брюсселю, к НАТО, ему отказали. Все меняется, и пусть Трамп очень слабый президент и чуть ли не вся администрация настроены против него, время все равно все меняет», — заверяет Тьерри Мейсан.

Время действительно все меняет. И то, что еще совсем недавно представлялось маргинальной теорией заговора, сегодня может оказаться вполне вменяемым объяснением происходящего на планете. Тем более что иных объяснений, кроме официальной демагогии, нет, а каждый день приносит что-то новенькое.

Вот из последнего: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал мировую общественность обратить внимание на попавшие в интернет документы, доказывающие, что фонд Сороса «Открытое общество» напрямую влияет на решения, принимаемые Евросоюзом. Гласности приданы имена 226 депутатов Европарламента, связанных с миллиардером. Это более трети всего состава. А ведь еще несколько дней назад разговоры о том, что миллиардер и филантроп Джордж Сорос активно вмешивается в мировую политику и пытается управлять целыми странами, считались примитивной конспирологией.