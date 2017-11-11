İsrail, savaş kışkırtmak için Hariri’nin istifasını araçsallaştırıyor

5 Kasım 2017 Pazar günü banttan yayınlanan bir konuşmasında Seyid Hasan Nasrallah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin Lübnan’da değil de « MBS » ile birlikte Riyad’taki Ritz-Carlton Otelinden istifa etmesindeki yersizliğe dikkat çekti. Suudi Arabistan’ı Lübnan’ın içişlerine müdahale etmekle suçladı.

6 Kasım Pazartesi günü, Suudi Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr CNN’de Husi’lerin Riyad havalimanına yönelik füze saldırısının savaş nedeni olduğunu açıkladı. Ardından onun yardımcısı Körfez İşleri Bakanı Tamer el-Sabhan El Arabiya’da bu kez Hasan Nasrallah’ın konuşmasını « Suudi Arabistan’a karşı savaş ilanı » olarak niteliyordu.

İsrail’in 10 televizyon kanalına göre, Netanyahu Hükümeti öğleden sonra bütün büyükelçiliklere aşağıdaki talepleri içeren bir mesaj gönderdi:

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifası konusunda İsrail’in bakış açısını açıklamak amacıyla bulundukları ülkenin hükümeti nezdinde lobi faaliyeti yürütmeleri; ki bu tür bir girişimde bulunulması çok nadir rastlanan bir durumdur;

yine aynı hükümeti bu istifanın İran ve Hizbullah’ın Lübnan’ın güvenliği için nasıl bir tahdit oluşturduğunu kanıtladığı konusunda ikna edilmeleri;

bu istifanın Hizbullah’ın Lübnan’daki hükümette yer almasının ülkeye istikrar kazandırdığı yolundaki gerekçeyi yalanladığının belirtilmesi;

Yemen’de Husi isyancılara karşı yürüttüğü savaşta Suudi Arabistan’ın desteklenesi ve Riyad havalimanını hedef alan füze saldırısının, İran ve Hizbullah’a karşı baskının arttırılması gereğini anımsatıyor.

Ortaya çıkan tüm unsurlar bizi bu istifanın Saray Darbesinin bir parçası olduğunu düşünmeye iterken ve Hasan Nasrallah’ı haklı çıkarırken, aksine uluslararası basın Saad Hariri’nin istifasını Riyad’ta gerçekleşen Saray Darbesinden bağımsız olarak ele alıyor.

Böylesi bir operasyonun yaratabileceği askeri ve diplomatik riskleri dikkate alan İsrail, Hizbullah’a bir kez daha saldırmayı öngörmüyor. Ama Başbakan Binyamin Netanyahu Suudi Arabistan’ı kendi yerine Lübnan direnişine saldırmaya itmekte ve uluslararası kamuoyunu da bu yönde hazırlamaktadır.