Husi’ler Suudilere siyasi sığınma hakkı tanıyor

Yemen’in genelini kontrol eden Husi isyancılar Saray Darbesi kurbanlarına siyasi sığınma önerisinde bulundu.

Tahtın geçişi sürecine karşı çıkması tüm kabileleri tasfiye eden veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı yürüttüğü savaşı başlatan kişidir.

Öte yandan tutuklanması sırasında Prens Abdülaziz bin Fahd’ın güvenlik güçlerine direnmesi sonucunda öldürüldüğünü öğreniyoruz. Nayif kabilesinin üyesi olan prens Saad Hariri (Suudi Öger üzerinden) ve Prens el-Velid bin Tellal’a (Middle East Broadcasting Corporation – MBC) yakın olarak biliniyordu.