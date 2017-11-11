Voltaire İletişim Ağı

Husi’ler Suudilere siyasi sığınma hakkı tanıyor

Voltaire İletişim Ağı
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Yemen’in genelini kontrol eden Husi isyancılar Saray Darbesi kurbanlarına siyasi sığınma önerisinde bulundu.

Tahtın geçişi sürecine karşı çıkması tüm kabileleri tasfiye eden veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan’ın Yemen’e karşı yürüttüğü savaşı başlatan kişidir.

Öte yandan tutuklanması sırasında Prens Abdülaziz bin Fahd’ın güvenlik güçlerine direnmesi sonucunda öldürüldüğünü öğreniyoruz. Nayif kabilesinin üyesi olan prens Saad Hariri (Suudi Öger üzerinden) ve Prens el-Velid bin Tellal’a (Middle East Broadcasting Corporation – MBC) yakın olarak biliniyordu.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Husi’ler Suudilere siyasi sığınma hakkı tanıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198737.html

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