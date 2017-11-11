Voltaire İletişim Ağı

Washington 11 Eylül’den savaşlara 5,6 trilyon dolar harcadı

Voltaire İletişim Ağı
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Brown University’nin yaptuğı bir araştırmaya göre, Washington’un 11 Eylül 2001’den beri açık olarak yürüttüğü savaşlar ABD halkına 5 600 milyar dolara, yani mükellef başına 23 386 dolara mal oldu. Bu, Pentagon’un kabul ettiği bedelin üç mislidir.

Araştırma sadece Irak, Suriye, Afganistan ve Pakistan’a karşı ilan edilmiş savaşlara ilişkindir. İsrail’in Lübnan’a ve Birleşik Krallığın ve Fransa’nın Libya’ya karşı alt yüklenici olarak yürüttüğü savaşlardaki giderleri içermiyor [1].

Çeviri
Osman Soysal

[1] United States Budgetary Costs of Post-­9/11 Wars Through FY2018 : A Summary of the $5.6 Trillion in Costs for the US Wars in Iraq, Syria, Afghanistan and Pakistan, and Post-­9/11 Veterans Care and Homeland Security, Neta C. Crawford, Brown University, November 2017.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Washington 11 Eylül’den savaşlara 5,6 trilyon dolar harcadı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198738.html

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