Данная статья является продолжением « Дворцовый переворот в Эр-Рияде », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 7 ноября 2017 r.

Президент Макрон (на этом снимке вместе с «МБС») не единственный, кто виновен в унижении, нанесённом ему королём Саудовской Аравии. Это результат преступной ближневосточной политики его предшественников и его неспособности изменить её.

Отставка Премьер-министра Ливана и его антииранские заявления по телевидению в его стране никаких волнений не вызвали. Хуже того, его вечный противник шиит Сайед Хассан Насралла, генеральный секретарь Хезболлы, позволил себе роскошь встать на его защиту, заявив, что Рияд держит премьера в плену, и осудил вмешательство Саудовской Аравии в дела Ливана. Через несколько часов собратья Харири по религии начали волноваться за своего шефа. Президент Республики христианин Мишель Аун осудил это «похищение» и отказался принять к сведению акт вынужденного ухода с должности, пока сам Премьер-министр не явится к нему лично. Пока лидеры движения «Ветер будущего», возглавляемого господином Харири, уверяли, что он свободен и в полном здравии, все ливанцы единодушно требовали его освобождения. Всем было ясно, что внезапный отъезд Саада Харири в Эмираты и его публичные выступления были лишь пылью в глаза, и что его семья была взята в заложники и содержалась в отеле Ритц-Карлтон в Рияде вместе с сотнями других арестованных. Всем было ясно, что, не давая согласия на отставку Премьер-министра, Мишель Аун действовал как государственный деятель и использовал единственное средство давления, позволявшее добиться его освобождения.

Франция – это бывшая колониальная держава, и Ливан находился под её оккупацией вплоть до Второй мировой войны. Это она определяла, будет в Ливане идти дождь или ярко светить солнце. Она сделала Ливан филиалом Леванта и одновременно налоговым раем. Во всех финансово-политических скандалах, происшедших во Франции за последние тридцать лет, присутствует ливанский след.

Президент Эммануэль Макрон, действуя в качестве защитника Ливана, высказался за необходимость возвращения ливанского Премьер-министра в свою страну.

9 ноября, отправившись в Абу Даби для торжественного открытия выставки «Лувр в песках», он не мог не воспользоваться случаем и не проявить инициативу. Следуя традициям «араба Жака Ширака», «катарца Николя Саркози», «саудийца Франсуа Олланда», президент Макрон во время предвыборной кампании не упускал случая высказать всё, что он думал о Дохе и Рияде. И хотя к Заливу он не проявлял особых симпатий, он вынужден был, за неимением другого, подружиться с Эмиратами.

Елисейский дворец пытался организовать Эммануэлю Макрону платформу и привести туда Саада Харири. Однако король Салман отказался принять неопытного француза.

По мнению Совета по кооперации Залива (то есть всех арабских стран региона), Франция последние несколько лет была верным союзником коалиции, выступавшей против Ливии и Сирии. Она, явно или скрытно, принимала участие во всех вооружённых конфликтах против этих двух стран и обеспечивала эти агрессии дипломатическим зонтиком и сладкими речами. Однако после того, как Ливия погрузилась в хаос, а Сирия, против всех ожиданий, вот-вот выйдет из войны победителем, Франция оказалась в полной растерянности и никаких действий не предпринимает. Новый хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон не имеет никаких представлений об этом регионе и он то признаёт Сирийскую республику, то проклинает законно избранного президента. Кроме того, Саудовская Аравия и Эмираты негативно восприняли заявления президента Макрона, призвавшего к снижению напряжённости в отношениях с Катаром. Для них, ввиду усилий, которые они начали предпринимать по разрыву связей с джихадистами, поддержка Дохой терроризма недопустима.

Торжественное открытие экспозиции «Лувр в песках» стало поводом для красивой речи о культуре, которая нас объединяет. Она обошлась почти в один миллиард долларов, о чём оба государства договорились заранее. После выполнения ряда формальностей президент Макрон расспросил своего хозяина шейха Мохаммеда Бен Зайда о том, что происходит в соседней Саудовской Аравии, и какова участь Саада Харири.

В отличие от бедуинов Саудовской Аравии и Катара, основным занятием эмиратцев является рыболовство. Если первые веками кочевали по пустыне, вторые колесили по морским просторам. Благодаря этому, эмиратцы во время британской колонизации Индии были больше связаны с Дели , чем с Лондоном. Сегодня они инвестируют свои нефтяные доходы в покупку шестидесяти портов в двадцати пяти странах (среди них Марсель во Франции, Роттердам в Нидерландах, Лондон и Соутгемптон в Великобритании). Это позволяет их спецслужбам ввозить и вывозить всё, что только пожелают, несмотря на таможенный контроль. И они научились предоставлять эту услугу другим странам. Вследствие санкций, наложенных на Иран США, порт Дюбай де факто стал иранским и за нарушение американского эмбарго получает фантастические прибыли. Поэтому Абу Даби кровно заинтересован в поддержке ирано-арабской потасовки несмотря на то, что Эмираты могут потребовать возвратить острова Тонб и Бу-Мусса, «оккупированные», по их мнению, Ираном.

Ни для кого не секрет, что шейх Мохаммед Бен Зайд оказывает большое влияние на наследного принца Мохамеда Бен Салмана («МБС»), поэтому первый в присутствии президента Макрона позвонил второму, чтобы он встретился с французским президентом.

На обратном пути 39-летний француз сделал остановку в Рияде. Однако в аэропорту его встретил 32-летний «МБС», и они вместе поужинали.

В ночь с 4 на 5 ноября «МБС» расправился с коллегиальным правительством династии Саудов и установил единоличную власть короля Салмана, своего отца. С этой целью были арестованы или убиты все лидеры других кланов королевской семьи, а также преданные им проповедники и имамы, в общем около 2400 человек. Израильские политтехнологи представили этот дворцовый переворот как борьбу с коррупцией.

Хотя французский президент вряд ли на это рассчитывал, вернуться ему пришлось с пустыми руками. Он не только не увёз с собой ливанского Премьер-министра, он даже с ним не встретился. И что гораздо унизительнее, подтверждая свои тяжёлые парижские обязательства, «МБС» сопровождал его вплоть до президентского самолёта.

Неужели не ясно, какое грубое оскорбление нанесено Эммануэлю Макрону? Президент Франции не был принят своим коллегой королём Саудовской Аравии, хотя последний в эти дни принимал множество второстепенных лиц.

Подобное хамство свойственно арабской дипломатии, и им страдает не только «МБС», но и шейх Мохаммед Бен Зайд, который прекрасно знал, что, чтобы как можно сильнее унизить неопытного француза, его нужно было направить в Рияд.

Таким образом, не адаптировавшись к крутому повороту Саудовской Аравии после антитеррористических выступлений Дональда Трампа в мае этого года и имея заранее приготовленный ответ, Франция оказалась вне игры. Эмиратам нравятся Лувр и французский флот, но они больше не воспринимают французов всерьёз. Саудийцы помнят, что говорил о них кандидат Макрон, и что говорил президент Макрон о Катаре, теперешнем покровителе Братьев-мусульман. Они дали понять, что он не должен вмешиваться ни в дела Залива, ни в то, кто займёт саудовский трон, или в ссору с Ираном. А самое главное, в ливанские конфликты.

Франция стала чужой на всём Ближнем Востоке.