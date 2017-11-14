Brexit İrlanda’da savaşın yeniden başlamasına neden olacak mı?

Brexit müzakereleri 8 Kasım 2017’den beri durdu. Anlaşmazlık İrlanda sınırıyla ilgili.

İrlanda sorunu konusunda, özellikle İrlanda Cumhuriyetiyle Birleşik Krallığın Kuzey İrlanda olarak adlandırılan bölgesi arasında serbest dolaşımın uygulanmasıyla 1998 yılında, iki ülkenin Avrupa Birliğine üye olduğu dönemde bir çıkış yolu bulunmuştu.

Brexit müzakerelerine İngiltere adına katılanlar, 1998 mutabakatını ortadan kaldıracak ve kaçınılmaz olarak savaşı yeniden başlatacak şekilde iki ülke arasındaki sınırı yeniden uygulamayı öngörmektedirler.

Müzakereler Avrupa Birliği adına katılanlar ise iki İrlanda arasında değil ama İrlanda Adasıyla Büyük Britanya arasında yeniden kurulacak şekilde Birliğin ekonomik sınırının kaydırılmasını önerdiler. Bu Kuzey İrlanda ekonomisinin Birliğin yönetimine verilmesiyle eşdeğer olacaktır ki bu Kraliyet için hiç de hoşgörüyle karşılanmayacak bir projedir.