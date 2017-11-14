Somaliland’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi

Diğer devletler tarafından tanınmamış olan Somaliland Cumhuriyeti 13 Kasım’da Batı basını tarafından « örnek » olarak sunulan bir Cumhurbaşkanlığı seçimi düzenledi.

Üç aday kamuoyu önünde tartıştı. Seçimler süresince yalan haberlerin yayılmasını ve kabilelere yönelik oy çağrılarını önlemek üzere sosyal ağlar engellendi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi başta iki yıl öncesi için öngörülmüştü. Son milletvekili seçimleri 2005 yılında gerçekleştirilmişti.

Somaliland, Yemen’e karşı Suudi Arabistan’la ortak karargahını buraya kuran İsrail tarafından el üstünde tutuluyordu. Ama ülke halen eski sömürgecisi Birleşik Krallık’ın denetimine yeniden geçmekte ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından satın alınma sürecindedir.

Birleşik Krallık seçimleri gözetip yönetiyor. Burada oy kullanacak seçmenlerin retina tabakasından tanımlayacak bir sistem kurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri Somaliland’ta yurt dışındaki ilk askeri üssünü inşa etmektedir. Üssün önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor. Eş zamanlı olarak Dubai Ports World, daha önceden denetimi altında olan Cibuti Limanının yanında ve Aden Limanının (Yemen) karşısında bulunan Berbera Limanını yeniden düzenlemektedir. Bu üç tesis ona Bab-el Mandeb Boğazının gözetimini garantilemektedir. Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda Berbera’yı Etiyopya’ya bağlayan bir karayolu inşa etmekte ve birçok eğitim ve insani yardım projesi geliştirmektedir.