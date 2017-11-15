Voltaire İletişim Ağı

İsrail, Suriye’deki Rusya-ABD barış mutabakatını kabul etmiyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Siyasi partisi Likud’un toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’deki Rusya-ABD planına karşı çıktı.

İran’ın Şam yakınlarında sürekli bir askeri üs (uydu görüntüleri aşağıda) kurmasına izin verildiğine dair BBC’de yayınlanan bilgilere atıfta bulundu.

İsrail, İran birliklerinin İsrail-Suriye ateşkes hattına 40 kilometreden fazla yaklaşmamayı taahhüt etmeleri talebinde bulunmuştu.

Tel Aviv’in Mart 2011’den beri cihatçıları aktif olarak desteklediği ve kesintisiz olarak silah ve hava desteği sağladığı düşünüldüğünde İsrail’in talebinin ne kadar yersiz olduğu anlaşılacaktır. Aksine İran, binden fazla kayıp vererek teröristlerle savaşmıştır. Vekilleri aracılığıyla verdiği savaşı kaybeden İsrail’in koşullar dayatması şaşırtıcıdır.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrail’in Suriye’ye ait Golan platosunu yasadışı olarak işgal ettiği dikkate alındığında bu dayatmayı gerçekçi bulmamaktadır.

ABD ve Rusya, Golan dışında sadece 15 kilometrelik bir tarafsız bölgenin oluşturulması konusunda mutabık kaldılar.

Bay Netanyahu kendisiyle mülakat yapan kişiye İsrail Ordusunun « güvenlik gereksinimi için » Suriye ‘ye müdahale et e hakkı mahfuz tuttuğunu belirtti.

Şam’ın 14 kilometre Güneyinde yer alan El Kisve Üssünün fotoğrafları.

PNG - 1.2 Mb
©Airbus, McKenzie Intelligence Services
PNG - 1.2 Mb
©Airbus, McKenzie Intelligence Services
PNG - 1.2 Mb
©Airbus, McKenzie Intelligence Services

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “İsrail, Suriye’deki Rusya-ABD barış mutabakatını kabul etmiyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 15 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198812.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Macron'un Suudi Arabistan'da uğradığı açık hakaret
Riyad'ta saray darbesi
Riyad’ta saray darbesi
yazan Thierry Meyssan
Jeo-ekonomik İmparator Xi Jinping on beş yıl önde