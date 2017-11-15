İsrail, Suriye’deki Rusya-ABD barış mutabakatını kabul etmiyor

Siyasi partisi Likud’un toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’deki Rusya-ABD planına karşı çıktı.

İran’ın Şam yakınlarında sürekli bir askeri üs (uydu görüntüleri aşağıda) kurmasına izin verildiğine dair BBC’de yayınlanan bilgilere atıfta bulundu.

İsrail, İran birliklerinin İsrail-Suriye ateşkes hattına 40 kilometreden fazla yaklaşmamayı taahhüt etmeleri talebinde bulunmuştu.

Tel Aviv’in Mart 2011’den beri cihatçıları aktif olarak desteklediği ve kesintisiz olarak silah ve hava desteği sağladığı düşünüldüğünde İsrail’in talebinin ne kadar yersiz olduğu anlaşılacaktır. Aksine İran, binden fazla kayıp vererek teröristlerle savaşmıştır. Vekilleri aracılığıyla verdiği savaşı kaybeden İsrail’in koşullar dayatması şaşırtıcıdır.

Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsrail’in Suriye’ye ait Golan platosunu yasadışı olarak işgal ettiği dikkate alındığında bu dayatmayı gerçekçi bulmamaktadır.

ABD ve Rusya, Golan dışında sadece 15 kilometrelik bir tarafsız bölgenin oluşturulması konusunda mutabık kaldılar.

Bay Netanyahu kendisiyle mülakat yapan kişiye İsrail Ordusunun « güvenlik gereksinimi için » Suriye ‘ye müdahale et e hakkı mahfuz tuttuğunu belirtti.

Şam’ın 14 kilometre Güneyinde yer alan El Kisve Üssünün fotoğrafları.

©Airbus, McKenzie Intelligence Services

©Airbus, McKenzie Intelligence Services