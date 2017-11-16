Macron Hariri’nin serbest bırakılmasını müzakere etmeyi başardı

Riyad ziyareti sırasında baştan savılan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’da tutulan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin nihayet serbest bırakılması sözünü aldı.

ABD ve Rusya’nın Suudi Arabistan’ı aklıselime davet etmesinden sonra, Fransa Bay Hariri ve Ailesini resmen Paris’e davet etti. Suudi Arabistan’ın bunu kabul ettiği bildiriliyor.

Kral Selman’ın görünümünü korumak için Fransa yine bir U dönüşü yaparak hemen İran karşıtı tavırlar dile getirmeye başladı.