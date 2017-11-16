Voltaire İletişim Ağı

Macron Hariri’nin serbest bırakılmasını müzakere etmeyi başardı

Voltaire İletişim Ağı
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Riyad ziyareti sırasında baştan savılan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ailesiyle birlikte Suudi Arabistan’da tutulan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin nihayet serbest bırakılması sözünü aldı.

ABD ve Rusya’nın Suudi Arabistan’ı aklıselime davet etmesinden sonra, Fransa Bay Hariri ve Ailesini resmen Paris’e davet etti. Suudi Arabistan’ın bunu kabul ettiği bildiriliyor.

Kral Selman’ın görünümünü korumak için Fransa yine bir U dönüşü yaparak hemen İran karşıtı tavırlar dile getirmeye başladı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Macron Hariri’nin serbest bırakılmasını müzakere etmeyi başardı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 16 Kasım 2017, www.voltairenet.org/article198829.html

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