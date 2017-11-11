Совместное заявление президентов России и США по Сирии

Сегодня Президент В.В.Путин и Президент Д.Трамп в ходе встречи «на полях» конференции стран – членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГИЛ в Сирии. Они выразили удовлетворение в связи с успешными усилиями США и России по более эффективному предотвращению опасных инцидентов между американскими и российскими военными, которые позволили существенно увеличить потери ИГИЛ на поле боя в последние месяцы. Президенты договорились поддерживать действующие военные каналы связи для обеспечения безопасности вооруженных сил США и Российской Федерации, а также предотвращения опасных инцидентов с участием сил партнеров, ведущих борьбу с ИГИЛ. Они подтвердили, что эти усилия будут продолжены вплоть до окончательного разгрома ИГИЛ.

Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения. Они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254. Они также отметили недавнее заявление Президента Б.Асада о приверженности Женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Президенты подтвердили, что данные шаги предполагают полное выполнение резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие. Президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, а также призвали все сирийские стороны принять активное участие в женевском политическом процессе и поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха.

Наконец, Президент В.В.Путин и Президент Д.Трамп подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта. Они обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации, которое было достигнуто во время предыдущей встречи президентов 7 июля в Гамбурге (Германия). Сегодня президенты также приветствовали Меморандум о принципах, заключенный между Иорданским Хашимитским Королевством, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в Аммане (Иордания) 8 ноября. Данный Меморандум подкрепляет успех инициативы о прекращении огня, включая сокращение и в конечном счете удаление иностранных сил и иностранных боевиков из данного района в целях обеспечения более прочного мира. Контроль за соблюдением договоренности по прекращению огня будет продолжать осуществлять Амманский мониторинговый центр с участием экспертов Иорданского Хашимитского Королевства, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Президенты обсудили сохраняющуюся необходимость уменьшить человеческие страдания в Сирии и призвали все государства – члены ООН увеличить свой вклад для удовлетворения гуманитарных нужд в течение ближайших месяцев.