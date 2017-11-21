Приняв позу своего дальнего предшественника Эдлая Стивенсона во время Карибского кризиса, связанного с размещением советских ракет на Кубе, Никки Хэйли, основываясь на ужасающих фотографиях, осуждает инцидент в Хан Шейхуне. Однако совместный «Механизм ООН и ОЗХО по расследованию» не признал эти «свидетельства». На снимке рядом с представительницей США в ООН американский ястреб Джеффри Фелтман.

Решительно, после 11 сентября мало что изменилось. Соединённые Штаты продолжают манипулировать общественным мнением и использовать ООН хотя и с разными целями, но всегда с одним и тем же пренебрежением к истине.

В 2001 г. представители Соединённых штатов и Великобритании Джон Негропонте и Стюарт Элдон утверждали, что их страны начали войну против Афганистана в ответ на теракты, совершённые в Нью-Йорке и Вашингтоне [1]. Госсекретарь Колин Пауэлл обещал представить в Совет безопасности доказательства о причастности к этому делу Афганистана. Прошло 16 лет, а доказательств этих так и не дождались.

Госсекретарь Колин Пауэлл врёт на заседании Совета безопасности. Он держит в руке пробирку с неизвестным веществом и утверждает, что это химическое оружие, способное уничтожить всё население Нью-Йорка, и обвиняет Ирак в подготовке войны против США. За этот маскарад Вашингтон так и не извинился.

В 2003 г. этот самый Колин Пауэлл на заседании Совета безопасности, транслировавшемся по всему миру, заявил, что Ирак был причастен к терактам 11 сентября и что он готовил против США новую атаку с помощью оружия массового поражения [2]. Однако после того, как генерал Пауэлл вышел из состава правительства США, он, выступая на одном из американских телеканалов, признал, что его обвинения были ложными [3]. В Совете безопасности американских извинений ждут до сих пор.

Мало кто помнит обвинения в причастности Саддама Хуссейна к терактам 11 сентября (после Вашингтон обвинил в этих терактах Саудовскую Аравию, а сегодня обвиняет Иран, не приводя никаких доказательств по всем четырём случаям). Вспоминается длившийся целый месяц спор об оружии массового поражения. В то время Комиссия ООН по наблюдению, контролю и инспекциям (ЮНСКОМ) не нашла ни малейших следов этого оружия. Но председателя комиссии шведа Ганса Бликса стали клеймить сначала в США и ООН, а затем по всему миру. Вашингтон утверждал, что Бликс не нашёл этого оружия, потому что плохо искал, а Бликс уверял, что Ирак был не в состоянии производить такое оружие. Несмотря ни на что, Соединённые Штаты, разбомбив Багдад, захватили Ирак, свергли президента Саддама Хуссейна и казнили его, а страну оккупировали и разграбили.

Методы, используемые США после 2001 г., никакого отношения к происходящим событиям не имеют. В 1991 г. президент Буш старший, пренебрегая международным правом, вторгся в Ирак. Он захватил Кувейт, но Саддам Хуссейн воспротивился. Его поддерживал весь мир. А в 2003 г. Буш младший врал ещё больше. Многие страны дистанцировались от Вашингтона, и по всему миру от Парижа до Сиднея и от Пекина до Мехико прокатились многочисленные мирные демонстрации.

В 2012 г. Бюро политических дел ООН разработало план полной и безусловной капитуляции Сирии [4]. Директор Бюро американец Джеффри Фелтон, бывший помощник госсекретаря Хиллари Клинтон, используя все имевшиеся в его распоряжении средства, создал самую мощную за всю историю коалицию и обвинил Сирию во всякого рода преступлениях, ни одно из которых не было доказано.

И если страны, имевшие в своём распоряжении этот документ, не публиковали его, то только из соображений сохранить лицо ООН. Действительно, разве можно, чтобы организация, которая была создана для сохранения мира, использовалась для разжигания войн? А я не связан никакими обязательствами и потому опубликовал детальные исследования об этом гнусном документе в моей книге «Преступления Глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа» [5].

В 2017 г. созданный по требованию Сирии совместный «Механизм ООН и ОЗХО по расследованию» применения химического оружия на её территории, подвергся таким же нападкам, каким подвергался со стороны Вашингтона Ганс Бликс. Только на этот раз в конфликт вовлечены другие лица. В 2003 г. ООН защищала мир, а сегодня Джеффри Фелтман освобождён от прежних обязанностей, но он остаётся вторым номером в ООН. А принуждать проамериканских чиновников ООН соблюдать Хартию заставляет Россия.

И если «Механизм расследования» первоначально, то есть в период с сентября 2015 по май 2017, был коллегиальным, и обеспечивалось согласие, то с приходом гватемальца Эдмонда Мюлета вместо аргентинки Виргинии Гамбы при содействии нового Генерального секретаря ООН португальца Антонио Гутейро, единого мнения в нём больше не существует.

Совместный «Механизм расследования» включает чиновников ООН и ОЗХО. Последняя в 2013 г. удостоена Нобелевской Премии Мира за работы по контролю за уничтожением Соединёнными Штатами и Россией сирийского химического оружия. Однако её глава турок Ахмет Узумчу круто пошёл вверх. В июне 2015 г. он был приглашён в Тельфс Бухен (Австрия) на собрание Бильдербергского клуба – тайного мирового правительства.

В декабре 2015 г. Ахмету Узумчу был вручён орден Почётного Легиона французским министром иностранных дел Лораном Фабиусом, по словам которого президент Ассад «не имеет права жить», а Аль-Каида «хорошо делает свою работу».

Вопрос этот становится более острым, так как в 2003 г. с одной стороны выступал Ганс Бликс, а с другой США, которые угрожали атаковать Ирак, если ООН докажет существование там оружия массового поражения, а в 2017 г. в нём столкнулись Россия с Эдмондом Мулетом, который хотел узаконить американскую интервенцию в Сирию. Теперь Вашингтон объвявляет Сирию ответственной за химическую атаку с применением зарина в Хан Шейхуне и уже нанёс по воздушной базе Шайрат удары крылатыми ракетами [6].

В случае, если «Механизм расследования» установит вину Вашингтона, Соединённые Штаты вынуждены будут представить свои извинения и выплатить Сирии компенсацию за причинённый ущерб. Поэтому проамериканские чиновники считают своим долгом объявить Сирию виновной в совершении атаки на собственный народ с помощью газа зарина, который якобы нелегально хранился на военно-воздушной базе Шайрат.

Начиная с октября, разговор между чиновниками ООН и Россией идёт на повышенных тонах. В противоположность утверждениям западной прессы, разногласия касаются не заключений Механизма расследования, а исключительно методов расследования, и Москва заранее отвергает любые выводы, основанные на использовании методов, не соответствующих международным принципам, установленным в рамках Конвенции о химическом оружии и ОЗХО [7].

Газ зарин – это отравляющее вещество нейропаралитического действия. Он смертелен для человека. Существует несколько разновидностей этого газа: хлорзарин, циклозарин, но наиболее опасным для человека является VX. Он через кожу проникает непосредственно в кровь. В окружающей среде он в течение от нескольких недель до нескольких месяцев разлагается, но не без последствий для животных, входящих с ним в контакт. При проникновении в почву и в отсутствие кислорода и света он может сохранять свои свойства в течение длительного времени.

Достаточно бегло взглянуть на фотографии, на которых изображены лица без защитной одежды, несколько часов спустя после атаки берущие пробы у жертв, чтобы быть уверенным в том, что если и использовался какой-то газ, то это не был ни зарин, ни одна из его производных. Для более детального доказательства необходимо обратиться к исследованиям профессора Теодора Постоля из Массачусетского технологического института (МТИ), который один за другим опровергает все выводы ЦРУ [8].

Кроме того, «Механизм расследования» пренебрёг принципами Конвенции о химическом оружии, не отправился на место событий и не взял пробы у жертв, не провёл анализ и не стал идентифицировать этот газ, если бы у него был таковой.

В ответ на запрос России в мае и июне этого года ОЗХО заявила о том, что она изучает условия безопасности, связанные с поездкой на место событий, и в итоге пришла к выводу о том, что поездка не является необходимой, так как, по её мнению, «применение зарина не вызывает никаких сомнений».

Зато «Механизм расследования» посетил аэродром Шайрат, где по данным Вашингтона, газ зарин якобы содержался нелегально и впоследствии был загружен в бомбардировщики. Однако, несмотря на требование России, во взятии там проб было отказано.

Так же «Механизм расследования» отказался принять во внимание заявления Сирии о поставках джихадистам отравляющих веществ американскими и британскими компаниями Federal Laboratories, NonLethal Technologies и Chemring Defence UK [9].

В проекте резолюции, представленном в СБ ООН 16 ноября Соединёнными Штатами и их союзниками, сказано, что служащие международных организаций обязаны проводить расследования «способом, соответствующим реализации их мандата» [10].

Россия отклонила отчёт «Механизма расследования» ввиду его граничащей с дилетантством необоснованности и трижды отказалась продлить его мандат. 24 октября [11], 16 [12] и 17 ноября она воспользовалась правом вето и аналогично поступила 12апреля [13] , когда Соединённые Штаты и Франция [14] пытались осудить Сирию за так называемую химатаку с использованием зарина. Всего по сирийскому вопросу Россия использовала право вето 11 раз.

Неизвестно, по каким соображениям Вашингтон сам или через другие страны ухитрился четыре раза подряд представить в СБ ООН один и тот же проект резолюции. Это произошло сразу после начала военных операций в Сирии 4 октября 2011 г., затем 4 февраля и 9 июля 2012 г., когда Франция и США пытались через СБ ООН осудить подавление так называемой «сирийской весны». Россия в это время утверждала обратное, что никакой гражданской войны в Сирии не было, а была внешняя агрессия. А Запад каждый раз твердил, что он «убедит» русского партнёра.

Интересно наблюдать, как сегодня западные СМИ пытаются доказать, что война в Сирии начиналась как демократическая революция, но она, мол, не удалась и в итоге была перехвачена джихадистами. Однако в период с 2011 по 2012 г. в Сирии никакой борьбы за демократию не было, и тому нет ни единого свидетельства. Все опубликованные в тот период видео свидетельствуют о демонстрациях либо в поддержку президента Аль-Ассада, либо против правительства Сирийской Арабской Республики, и никакой речи о демократии не было. Ни на одном видео ни лозунгов, ни каких-либо упоминаний о демократии нет. Все видео о так называемых «революционных шествиях» в это время снимались по пятницам, когда сунниты выходили из мечетей, и съёмок в другие дни и в других местах нет.

На некоторых видео встречается слово «свобода». Однако речь тут идёт не о «Свободе» в понимании французских революционеров, а о «свободе применения законов шариата». И если вы найдёте у себя под рукой противоречащий моим доводам документ о манифестациях с участием более 50 человек, перешлите мне его, я его непременно опубликую.

Хотя Трамп не встретился с Путиным, не дав оппозиции повода обвинить его в том, что он хочет получить от кэгэбиста Путина приказы, оба президента демонстрируют полное взаимопонимание (Дананг, 11 ноября 2017).

Можно интерпретировать американскую настойчивость по манипулированию фактами как признак принятия администрацией Трампа политического курса четырёх предыдущих мандатов. Однако такая трактовка противоречит секретному Меморандуму, подписанному в Аммане 8 ноября Иорданией, Россией и США [15], и Совместной декларации президентов Путина и Трампа на полях саммита АТЭС в Дананге 11 ноября [16].

Хотя первый документ не опубликован, тем не менее, известно, что он предполагает создание нейтральной зоны на сирийской территории в 60 километрах, но не от израильской границы, как того требует Израиль, а от установленной в 1967 г. линии прекращения огня. Никогда не упуская случая подлить масла в огонь, правительство Великобритании ответило публикацией на канале ВВС спутниковых снимков иранской военной базы в Эль-Кизьве, расположенной в 45 километрах от линии прекращения огня [17]. Как и следовало ожидать, Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху тут же отверг договор двух держав и заявил, что оставляет за Израилем право на военное вторжение в Сирию для обеспечения собственной безопасности [18]. Это заявление является, по сути, угрозой, и на этом основании нарушает Устав ООН. Теперь ясно, для чего Ливану в течение семи лет поставлялось оружие. Например, 1-го ноября Цахал незаконно нанёс бомбовые удары по промышленной зоне в Хасаке якобы для уничтожения оружия, предназначенного для Хезболлы. Но на самом деле целью служил медеплавильный завод, продукция которого предназначалась для восстановления электрических сетей страны [19].

Дананговская Декларация является значительным прогрессом. Впервые заявлено, что все сирийцы смогут принять участие в предстоящих президентских выборах. Ведь до сих пор сирийцам, покинувшим страну, членами международной коалиции в нарушение Венской Конвенции было запрещено принимать участие в голосовании. Что касается «Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил», она бойкотировала выборы, так как эта организация контролируется «Братьями-мусульманами», для которых «Коран – наш закон», а в исламском государстве нет места избирательному праву.

Контраст между прогрессом на российско-американских переговорах по Сирии и настойчивым отрицанием фактов представителями США в СБ ООН поразителен.

Интересно наблюдать, в каком неловком положении оказывается западная пресса, когда она комментирует деятельность президентов Путина и Трампа и почти детское упрямство членов американской делегации в СБ ООН. Мало кто в СМИ упомянул об амманском Меморандуме, тогда как все комментировали Совместную декларацию ещё до того, как она была опубликована на сайте Белого Дома. Что касается ребяческих заявлений постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, из них следует, что две великие державы так и не пришли к согласию, и российские доводы, которые Москва неустанно повторяет последнее время, в расчёт не принимаются.

Следует отметить, что если президент Трамп хочет покончить с империалистической политикой своих предшественников, то американские чиновники в ООН не хотят считаться с новыми историческими реалиями. После 16 лет постоянной лжи они не в состоянии осмысливать происходящее и продолжают оставаться во власти своих фантазий. Они не могут не принимать желаемое за действительное. Такое мышление характерно для империй в период их упадка.