Преобразование России в современное государство Екатерина II начинает с превращения Санкт-Петербурга в центр мировой культуры. Она усиливает в стране роль православия, способствует распространению в стране французского языка и приглашает в страну выдающихся европейских интеллектуалов и деятелей культуры, вне зависимости от того, являются они католиками, протестантами, православными христианами или даже мусульманами.

Сознавая, что отказ от христианства на Ближнем Востоке под давлением Османской империи представлял собой культурную потерю, она объявляет турецкому султану войну. Присоединив к России Крым, она распространяет христианскую религию во всех причерноморских странах и приступает к освобождению Великой Сирии, захватив Бейрут [1]. Как раз в это время она заявляет, что «Великая Сирия является ключом к российскому дому».

Эта идея оспариваается французами и англичанами во время Крымской войны (1853 г.) и в ещё большей степени большевиками, которые отделяют религию от государства. Последние в 1918 г. начали подыгрывать Мустафе Кемалю Ататюрку за счёт средств торговца оружием и спонсора Ленина Александра Парвуса.

Нужно было ждать 2017 г., чтобы мечта Екатерины Великой начала воплощаться. Президент Путин присоединил Крым и освободил Сирию, но не от Османской империи, а от джихадистов, возглавляемых французскими, английскими и американскими военными. Россия стала защитницей всех народов от берегов Нила до вершин Эльбруса независимо от их религиозной принадлежности.

Саммит в Сочи высветил роль России на большом Ближнем Востоке. Теперь она - защитница Ирана, Сирии и Турции. Последние два государства в 1991 г. разорвали связь с Вашингтоном и в 2017 г. присоединились к Москве.

Пробуждение православия окажет большое влияние на Европу. Исторически этот континент разделён на две зоны: католическую и протестантскую на западе и православную на востоке. На западе с Богом спорят и договариваются, признавая его Величие, а на востоке его любят. На западе семьи строятся скорее на неравенстве, а на востоке – в большей степени на равенстве. Начиная с XI века, это культурное различие раскололо Европу. Во время холодной войны «железный занавес» не учитывал этих различий: православная Греция входила в состав НАТО, а католическая Польша - в состав Варшавского Договора. Сегодня расширение Европейского союза осуществляется, главным образом, с целью внедрения западноевропейской модели в странах православной культуры. Однако уже сегодня можно видеть признаки распада Европейского союза и торжество распространённой за Санкт-Петербургом культурной модели.

Христиане на Востоке никогда не ощущали на себе влияния внутриевропейских культурных различий, тогда как европейцы всегда делили первых на католиков и православных. В 1848 г. Франция изгоняла католиков и маронитов из Сирии в Алжир и истребляла православных христиан. Париж хотел использовать верных Риму арабов-христиан для сдерживания алжирских мусульман. Потерпев неудачу, он стал использовать для этой цели живших там евреев (1870 г.). А совсем недавно, во время иракской и сирийской войн, западноевропейцы предоставили убежище большому числу христиан Ближнего Востока, но исключительно католикам, а не православным.

Для Сирии, всё, что делает президент Путин, – это возможность возродить фундаментальные устои, которые джихадисты пытались подменить собственной культурной моделью. Но Сирия может существовать только при условии, если возьмёт на себя заботу о всех, без исключения, народах, проживающих на её территории. Сначала Путин хотел организовать в Сочи «Конгресс народов Сирии», но в итоге вынужден был признать, что в Сирии, в отличие от России, ни один народ не проживет компактно на какой-либо территории, и что все народы рассеяны по всей территории страны. Поэтому это будет «Всесирийский конгресс».