Bilantul si perspectivele lui Donald Trump

Este o greseala mare sa judeci pe presedintele Trump dupa criteriile clasei conducatoare de la Washington, ignorînd Istoria si cultura Statelor-Unite. O alta greseala este sa interpretezi actiunile lui cu privire la modul de a gîndi european. Astfel, apararea lui referitor la portul de arme sau a manifestantilor rasisti de la Charlottesville nu are nimic de vazut cu un sprijin extremistilor, însa numai cu promovarea lui Bill of Rights. Thierry Meyssan explica curentul de gîndire pe care el îl reprezinta, si face inventarul realizarilor lui importante, economice, politice si militare. El pune de asemenea întrebarea asupra limitelor gîndirii politice US, si a riscurilor implicate cu ocazia dezmembrarii «Imperiului american».