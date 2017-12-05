Во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял о своей приверженности идеям Республиканской партии, имея в виду фундаментальные идеи этой партии, о которых политики давно забыли и больше не вспоминают. Никто не верил в его победу. Вплоть до объявления итогов выборов опросы предсказывали ему поражение так же, как сегодня они предсказывают невозможность его переизбрания на второй срок.

Почти год прошёл после избрания Трампа президентом США. Теперь можно подвести итог его политическим амбициям, несмотря на непрекращающуюся там свирепую схватку между его сторонниками и противниками, от которой страдают все.

Судить об этом не просто, тем более, что сам Дональд Трамп маскирует свои дела противоречивыми заявлениями и твитами, давая повод оппозиции объявлять его в подконтрольным им СМИ сумасшедшим.

После гражданской войны в США не было подобного раскола. Оба лагеря проявляют склонность к насилию, а кое-кто среди них просто потерял всякую совесть. Поэтому, чтобы осмыслить происходящее, мы должны, прежде всего, не обращая внимания на их игру мускулами, определить, что представляет собой каждый из этих лагерей.

Соединённые Штаты были созданы отцами-пилигримами, то есть пуританами, прибытие которых на «Майском цветке» ежегодно отмечается как «День благодарения», и толпами мигрантов с Северной Европы.

Первые были малочисленны, но у них был политический и религиозный проект. Они намеревались организовать Новый Иерусалим согласно заповедям Моисея и хотели очистить свои души. Тем не менее, они продолжали вражду, затеянную английской и испанской империями. Что до вторых, они хотели нажить состояние там, где, по их мнению, им ничто не мешало: там не было ни жителей, ни законов, ни власти, кроме местной. Позже и тех и других стали называть Белыми англосаксонскими протестантами (БАСП).

«Отцы-основатели», разработавшие Конституцию, были в большинстве пуритане. Под влиянием Александра Гамильтона они приняли противоречащий демократии закон, по которому управление осуществлялось губернаторами, избираемыми местной элитой. Этот закон вызвал ярость у североевропейских беженцев, многие из которых отдали свои жизни во время войны за независимость. Вместо того, чтобы изменить Конституцию и признать власть народа, Джеймс Мэдисон дополнил основной закон десятью поправками, получившими название Биля о правах. Эти поправки гарантировали защиту в судах от «государственных соображений». Оба текста оставались в силе на протяжении двух веков и отвечали интересам обоих групп.

13 сентября 2001 г. Конгресс принял огромный по объёму закон о противодействии терроризму, так называемый «Патриотический акт». Этот закон, который втайне готовился задолго до терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, прекращает действие Биля о правах во всех обстоятельствах, связанных с терроризмом. После Джорджа Буша младшего, являющегося прямым потомком пуритан из «Майского цветка», и демократа Барака Обамы в США действуют исключительно пуританские законы, основанные на мультикультурализме, различии прав для разных групп населения и скрытой иерархии этих групп.

Дональд Трамп представлял себя как кандидат от североевропейцев, то есть не пуританских БАСП. Он строил свою избирательную кампанию на обещании восстановить страну, конфискованную пуританами и захваченную выходцами из испноговорящих стран, отказывающимися принимать её культуру. Его лозунг «Америка прежде всего!» должен восприниматься как возврат к «американской мечте», то есть мечте сколотить себе состояние, в отличие от пуританского империалистического проекта и иллюзорных идей мультикультурализма.

Биль о правах предусматривает право на проведение демонстраций в том числе и для экстремистов (1-ая поправка) и право граждан на ношение оружия для оказания сопротивления чрезмерным действиям федеральной власти (2-ая поправка). Таким образом, Трамп не нарушил закон, поддержав право на проведение в Шарлоттсвилле факельных шествий и демонстративно высказав свою поддержку Национальной стрелковой ассоциации. Такая политическая линия может показаться нелепой для не граждан США, но она полностью соответствует истории и культуре этой страны.

Среди полномочий президента двумя самыми главными являются:

назначение нескольких тысяч высших должностных лиц;

разработка военной стратегии.

Но на деле получается, что у Дональда Трампа всего лишь несколько десятков верных ему лиц, а постов для назначения несколько тысяч и стратегическая доктрина в Пентагоне уже разработана. Поэтому ему приходится принимать такие решения, которые не раскачивали бы государственную систему, и в то же время подчиняться им.

После прихода в Белый дом его действия были направлены на:

развитие реальной экономики и противодействие финансовым манипуляциям;

ликвидацию «Американской империи» и восстановление Республики, то есть общих интересов;

защиту прав БАСП и изгнание из страны испаноговорящих граждан, отказывающихся интегрироваться в американскую культуру.

Например, Дональд Трамп недавно назначил главой Федерального резервного банка Джерома Пауэра. Впервые им стал не экономист, а юрист. Он должен положить конец монетаристской политике США и правилам, установленным после поражения во Вьетнаме, а также конвертируемости доллара в золото. Он должен разработать новые правила, которые позволят поставить капитал на службу производству, а не служить финансовым спекуляциям.

Фискальная реформа Дональда Трампа предусматривает отмену всякого рода исключений и снижению налогов на предприятия с 35 до 22%, и даже до 20%. Эксперты разделились во мнениях, кому это будет выгодно. Единственно, в чём можно быть уверенным, фискальная реформа вместе с реформой таможенной службы снизит рентабельность выведенных за пределы страны предприятий, и многие из них вынуждены будут возвратиться в страну.

Что касается внешней политики, Трамп положил конец набору новых джихадистов и поддержке, которую им оказывали многие страны. В настоящее время джихадистов поддерживают только Соединённое Королевство, Катар, и Малазия. А вот с участием транснациональных компаний и чиновников из международных организаций в подготовке и финансировании джиихадистов он пока ничего поделать не смог.

Вместо роспуска НАТО, как было обещано во время избирательной кампании, он вынудил этот альянс отказаться от использования терроризма как метода ведения войны и превратиться в антитеррористический альянс.

Дональд Трамп также вывел США из Транстихоокеанского партнёрства, направленного против Китая. В знак благодарности Китай значительно уменьшил таможенные сборы, подтвердив тем самым, что лучше сотрудничать, чем враждовать.

Что касается внутренних дел, президент Трамп назначил судью Нэйла Горсача председателем Верховного суда – инстанции, в полномочия которой входит интерпретация положений Конституции, включая Биль о правах. Этот судья известен своими исследованиями изначального смысла, вложенного в эти тексты при их разработке, что даёт надежду на восстановление компромисса, достигнутого при создании Соединённых Штатов.

В 1998 г. один из руководителей российских спецслужб Игорь Панарин предсказал распад в 2010 г. США на шесть независимых государств. Однако госпереворот, совершённый во время событий 11 сентября 2001 г., дал возможность изменить эту дату. В 2012 г. журналист Колин Вудард откорректировал прогноз Панарина. Он констатировал, что способность США к переменам привела к тому, что они превратились в одиннадцать мирно сосуществующих культурных сообществ, при этом негры не являются одним из этих сообществ, они включены в два из одиннадцати из них и подвергаются дискриминации.

Хотя у Дональда Трампа нет недостатка в сторонниках, пока трудно предсказать, удастся ли ему привлечь на свою сторону тех, кто не принадлежит к БАСП, или спровоцировать их на выезд из страны. Согласно мексиканскому политологу Альфредо Жалиф-Рахму, две трети проживающих в США испаноговорящих граждан, не владеющих английским языком, проживают в Калифорнии, которая ранее принадлежала Мексике. Разрешение этой культурной и демографической проблемы путём отделения этого штата, было бы для Трампа большим соблазном. Однако в этом случае Белый дом вынужден будет столкнуться с проблемами, связанными с потерей Голливуда и связанной с ним киноиндустрии, Силиконовой Долины и, что самое главное, военной базы в Сан Диего. Операции, проводимые Белым домом, и его наступление на Голливуд с использованием дела Вайнштейна, кажется, указывают на то, что процесс уже пошёл.

Выход Калифорнии мог бы положить начало этническому распаду США вплоть до возврата к территории из 13 Штатов, которые принимали действующую Конституцию и Биль о правах. Во всяком случае, так считает российский политолог Игорь Панарин.