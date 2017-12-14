شبكة فولتير

خلافات واشنطن وبكين في مواجهة كوريا الشمالية

شبكة فولتير
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وجهت بكين مذكرة إلى واشنطن تلخص النزاعات مع كوريا الشمالية.

موقف الولايات المتحدة موقف الصين
كوريا الشمالية تطور برنامجا نوويا هجوميا لغزو كوريا الجنوبية تطور كوريا الشمالية برنامجا نوويا دفاعيا لمنع تغيير النظام الذي تدبره واشنطن
لقد انتهكت كوريا الشمالية بروتوكول عام 1994 الذي يعلق صنع القنابل الذرية حين أرسلت قمرا صناعيا إلى الفضاء الخارجي مزود بيورانيوم مخصب، وهو اختبار صاروخي مٌقًنًع لم تنتهك كوريا الشمالية بروتوكول عام 1994 لأنه لا ينص على أي شيء بشأن اليورانيوم ولا يتعلق إلا بالبلوتونيوم.

وقد طلب من واشنطن توضيح مواقفها حتى تتمكن بكين من تقريب وجهات النظر.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

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مصادر : “خلافات واشنطن وبكين في مواجهة كوريا الشمالية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 14 كانون الأول (ديسمبر) 2017, www.voltairenet.org/article198988.html

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