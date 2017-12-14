خلافات واشنطن وبكين في مواجهة كوريا الشمالية

لقد انتهكت كوريا الشمالية بروتوكول عام 1994 الذي يعلق صنع القنابل الذرية حين أرسلت قمرا صناعيا إلى الفضاء الخارجي مزود بيورانيوم مخصب، وهو اختبار صاروخي مٌقًنًع

لم تنتهك كوريا الشمالية بروتوكول عام 1994 لأنه لا ينص على أي شيء بشأن اليورانيوم ولا يتعلق إلا بالبلوتونيوم.