Israel vil ikke være med på den russisk-amerikanske fredsavtalen

Da Israels statsminister Benjamin Netanyahu deltok på et møte i sitt politiske parti (Likud), erklærte han at han går mot fredsplanen som Russland og USA har for Syria.

Han siterte nyheter fra BBC om at Iran skal få lov til å sette opp en permanent militærbase ved Damaskus.

Israel har bedt om at iranske tropper skal holde seg minst 40 kilometer fra den israelsk-syriske våpenstillstands-linjen. Denne anmodningen høres mildt talt merkelig ut av to grunner: Siden mars 2011 har Tel Aviv aktivt støttet jihadistene, og har aldri sluttet å forsyne disse med våpen og flystøtte. Iran har derimot kjempet mot terroristene, noe som har resultert i et tap på mer enn tusen av deres menn. Det vil være overraskende om Israel har vilje til fortsatt støtte av jihadistene etter at de, som er Israels stedfortreder-krigere, har tapt krigen.

Det ser ut som om den russiske forsvarsministeren Sergej Choigou, betrakter dette kravet som urealistisk fordi Israel fortsatt ulovlig okkuperer Syrias Golan-høyde.

De Forente Stater og Russland vil ha en avtale om en nøytral sone, kun 15 kilometer unna Golan.

Netanyahu fortalte sine tilhørere at den israelske hæren vil forbeholde seg retten til å gripe inn i Syria «av sikkerhets-grunner».

©Airbus, McKenzie Intelligence Services

©Airbus, McKenzie Intelligence Services