Voltaire İletişim Ağı

Thierry Meyssan’ın yeni kitabı İspanyolca yayınlandı

Voltaire İletişim Ağı
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Thierry Meyssan’ın son kitabı Orfina Valentini yayınları tarafından De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump. Ante nuestros ojos la gran farsa de las "primaveras árabes" (11 Eylül’den Donald Trump’a. Gözlerimizin önünde, büyük « Arap bahalları » aldatmacası) adıyla İspanyolca yayınlandı.

Kitabın çıkışı dolayısıyla yazar başta Meksika ve Arjantin’de olmak üzere bir dizi konferanslar verdi. Aynı zamanda çok sayıda ödül adı.

Yazar Fransızca ve Türkçe birinci basımda yer alan hataları da düzeltme imkanı buldu.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Thierry Meyssan’ın yeni kitabı İspanyolca yayınlandı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 16 Aralık 2017, www.voltairenet.org/article199043.html

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