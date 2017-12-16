Thierry Meyssan’ın yeni kitabı İspanyolca yayınlandı

Thierry Meyssan’ın son kitabı Orfina Valentini yayınları tarafından De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump. Ante nuestros ojos la gran farsa de las "primaveras árabes" (11 Eylül’den Donald Trump’a. Gözlerimizin önünde, büyük « Arap bahalları » aldatmacası) adıyla İspanyolca yayınlandı.

Kitabın çıkışı dolayısıyla yazar başta Meksika ve Arjantin’de olmak üzere bir dizi konferanslar verdi. Aynı zamanda çok sayıda ödül adı.

Yazar Fransızca ve Türkçe birinci basımda yer alan hataları da düzeltme imkanı buldu.