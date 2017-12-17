Kuzeyden Güneye topraklarımız üzerinde büyük çalışmalar yürütülüyor. Bunlar herkesin sözünü ettiği Altyapı ve Ulaşım Bakanlığının değil ama kimsenin sözünü etmediği Pentagon’un işleridir. Oysa bu çalışmaların büyük bir bölümünün parasını biz ödüyoruz ve bunlar biz İtalyanlar için giderek artan tehlikeler içermektedirler.

Ghedi (Brescia) askeri havaalanında, İtalya tarafından 60 adet US B61-12 nükleer bombası için satın alınan 30 adet US F-35 avcı uçağına yönelik 60 milyon Euro’yu aşan maliyetini İtalya’nın üstlendiği altyapıların inşası projesi başlatılıyor.

5 000 ABD askerinin nükleer bombayla silahlandırılmış F-16 avcı uçaklarıyla (bunlardan yedi tanesi halen Blue Flag 2017 tatbikatı için İsrail’de) birlikte konuşlandırıldığı Aviano Üssünde (Pordenone) maliyetini İtalya ve NATO’nun üstlendiği yüksek bedelli başka çalışmalar gerçekleştirildi.

Vicenza’da, İtalya’daki ABD Ordusunun ana karargahını ve 173. Hava İndirme Tugayını (görev alanı Doğu Avrupa, Afganistan ve Afrika) barındıran Ederle ve Del Din kışlalarına “yeniden nitelik kazandırılması” ve ABD’li askerlerin aileleriyle birlikte konakladığı “Barış Köyü”nün genişletilmesi için maliyetini İtalya’nın üstlendiği 8 milyon Euro harcandı.

Camp Darby (Pisa/Livorno) ABD Üssünde, üssün Livorno Limano ve Pisa Havalimanı ile bağlantısını geliştirmek üzere demiryolu alt yapısının inşaatı için, 45 milyon dolarlık bedelini ABD’nin, diğer masrafları ise İtalya’nın üstlendiği çalışmalar Aralık ayında başlatılıyor. Bu inşaat doğal park içerisinde 1 000 ağacın kesilmesine neden olacak. Camp Darby, ABD Ordusunun « önceden konuşlandırılmış » silah ve cephane (milyonlarca füze ve top mermisinin, binlerce tankın ve zırhlı araçtan oluşan) depolamak üzere sahip olduğu beş tesisten biridir. Bunlar buradan hareketle, silahlı büyük gemiler ve kargo uçaklarıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan ABD birliklerine gönderilmektedir.

Lago Patria’daki (Napoli) dörtte biri İtalya’ya ait olmak üzere 200 milyon Euro’ya mal olan NATO’nun ana karargahı, NATO ana karargahı çevresindeki yeni yaşam alanları için harcanan 10 milyon Euro gibi İtalya için ek maliyetler içermektedir.

Amendola (Foggia) Üssünde pistlerin İtalya’nın ABD’den satın aldığı F-35 ve Predator’lara uygun hale getirilmesi için bedelini bilmediğimiz çalışmalar gerçekleştirildi.

Sicilya’daki Sigonella Naval Air Station’da ABD ve NATO’nun dolayısıyla da İtalya’nı da bedelini üstlendiği 100 milyon doları aşan çalışmalar yürütüldü. Üs, Altıncı Filo’ya lojistik destek sağlamanın dışında, her türlü uçak ve insansın hava araçları ve özel kuvvetler ile Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa’daki operasyonlarda hizmet vermektedir. Bu görevlere şimdi de özellikle Rusya’ya karşı savunma amaçlı olmaktan çok saldırı amaçlı olan ABD « füze kalkanı » ileri üssü işlevi de eklenmektedir. Eğer füzeleri önleyebilirse, misillemeleri etkisiz hale getirerek ABD ilk nükleer vuruşu başlatabilecektir. Sigonella’da « kalkanın » uydu sinyal alım ve gönderim istasyonu JTAGS’ın yerleştirilmesi tamamlanmak üzeredir. Bu tabi ki bir rastlandı değildir, beşinci uydunun gönderilmesiyle birlikte, dört kara istasyonlarından biri buraya yakın mesafedeki Niscemi’de bulunan ABD uydu sistemi MUOS tamamen operasyonel hale gelmek üzeredir.

US Srategic Command’ın başındaki isim General James Dickinson 7 Haziran 2017’de Kongre’de yaptığı sunumda “ bu yıl Avrupa’da Sigonella Naval Air Station’a JTAGS’ı yeniden konuşlandırmak için İtalyan Hükümetinden destek aldık”larnı açıkladı.

İtalyan Parlamentosu, ülkemizi gittikçe daha da tehlikeli hale gelen nükleer çatışmada ön cephe hattına koyan bir stratejik menzili olan böylesi bir karardan haberdar mıdır? Bundan en azından Savunma Komisyonunda söz edildi mi?