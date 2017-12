Ronald Noble denuncia le falsificazioni nell’affare Cristina Kirchner

L’ex presidente della Repubblica Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, è attualmente sotto accusa per tradimento della patria. La giustizia le rimprovera di aver negoziato con l’Iran un accordo per far cessare le azioni giudiziarie contro i responsabili degli attentati di Buenos Aires in cambio di prezzi ribassati per gli acquisti argentini di petrolio.

Ebbene, quindici giorni fa l’FBI ha fornito analisi di DNA che scagionano completamente Iran e Hezbollah.

L’ex direttore generale di Interpol, Ronald Noble, si è detto pronto da parte sua a testimoniare davanti alla giustizia argentina che, sotto la presidenza Kirchner, la sua organizzazione non ha subito pressioni per annullare i mandati di arresto contro i sospettati iraniani.

Sicché si rivela senza fondamento l’accusa di tradimento dell’ex presidente.

A un quarto di secolo dai fatti nel dossier emergono incredibili manipolazioni compiute da poliziotti e magistrati. Ancora oggi non si conosce la verità su questi attentati e sul ruolo avuto successivamente dalla presidente Kirchner.