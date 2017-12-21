شبكة فولتير

قرار الجمعية العامة بشأن مركز القدس

شبكة فولتير | نيويورك (الولايات المتحدة)
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إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد من جديد قراراتها ذات الصلة، بما فيها القرار 72/15 المؤرخ 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بشأن القدس،

وإذ تؤكد من جديد القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 252 (1968) المؤرخ 21 أيار/مايو 1968 و 267 (1969) المؤرخ 3 تموز/يوليه 1969 و 298 (1971) المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 1971 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 1973 و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/ مارس 1979 و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980 و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 1980 و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980 و 2334 (2016) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2016،

وإذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تؤكد من جديد، في جملة أمور، عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،

وإذ تضع في اعتبارها الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، ولا سيما الحاجة إلى حماية وحفظ البعد الروحي والديني والثقافي الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،

وإذ تشدد على أن مسألة القدس هي إحدى مسائل الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة،

وإذ تعرب في هذا الصدد عن أسفها البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس،

1 - تؤكد أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أي أثر قانوني ولاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتهيب، في هذا الصدد، بجميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، عملا بقرار مجلس الأمن 478 (1980)؛

2 - تطالب جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات؛

3 - تكرر دعوتها إلى إزالة الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تعرقل حل الدولتين وإلى تكثيف وتسريع الجهود الدولية والإقليمية والدعم الدولي والإقليمي الهادفيْن إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية( )، وخارطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية( )، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967؛

4 - تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة مؤقتا، والإذن لرئيس الجمعية العامة في أحدث دوراتها باستئناف انعقاد الدورة الاستثنائية بناء على طلب من الدول الأعضاء.

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مصادر : “قرار الجمعية العامة بشأن مركز القدس”, شبكة فولتير , 21 كانون الأول (ديسمبر) 2017, www.voltairenet.org/article199128.html

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