Предложение о принятии резолюции о статусе Иерусалима (вето США)

Совет Безопасности,

вновь подтверждая свои соответствующие резолюции, включая резолюции 242 (1967), 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971), 338 (1973), 446 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980) и 2334 (2016),

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и вновь подтверждая, в частности, недопустимость приобретения терри-тории силой,

принимая во внимание особый статус Священного города Иерусалима и, в частности, необходимость защиты и сохранения уникального духовного, религи-озного и культурного характера этого города, как предусмотрено в соответству-ющих резолюциях Организации Объединенных Наций,

подчеркивая, что вопрос об Иерусалиме относится к числу вопросов, кото-рые касаются окончательного статуса и должны решаться путем переговоров со-гласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций,

выражая в этой связи глубокое сожаление по поводу недавних решений, касающихся статуса Иерусалима,

1. подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изме-нение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и долж-ны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и в этой связи призывает все государства воздерживаться от открытия диплома-тических представительств в Священном городе Иерусалиме в соответствии с резолюцией 478 (1980) Совета Безопасности;

2. требует, чтобы все государства соблюдали резолюции Совета Без-опасности, касающиеся Священного города Иерусалима, и не признавали ника-ких действий или мер, которые идут вразрез с этими резолюциями;

3. вновь призывает обратить вспять негативные тенденции на местах, которые ставят под угрозу возможность урегулирования конфликта в соответ-ствии с принципом сосуществования двух государств, а также наращивать и ак-тивизировать международные и региональные усилия и поддержку, направлен-ные на безотлагательное достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, Мадридского мандата, включая принцип «земля в обмен на мир», Арабской мирной инициативы и «дорожной карты» «четверки» и пре-кращение израильской оккупации, начавшейся в 1967 году;

4. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.