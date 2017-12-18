Сеть Вольтер

Предложение о принятии резолюции о статусе Иерусалима (вето США)

Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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Совет Безопасности,

вновь подтверждая свои соответствующие резолюции, включая резолюции 242 (1967), 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971), 338 (1973), 446 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980) и 2334 (2016),

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и вновь подтверждая, в частности, недопустимость приобретения терри-тории силой,

принимая во внимание особый статус Священного города Иерусалима и, в частности, необходимость защиты и сохранения уникального духовного, религи-озного и культурного характера этого города, как предусмотрено в соответству-ющих резолюциях Организации Объединенных Наций,

подчеркивая, что вопрос об Иерусалиме относится к числу вопросов, кото-рые касаются окончательного статуса и должны решаться путем переговоров со-гласно соответствующим резолюциям Организации Объединенных Наций,

выражая в этой связи глубокое сожаление по поводу недавних решений, касающихся статуса Иерусалима,

1. подтверждает, что любые меры и действия, направленные на изме-нение характера, статуса или демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и долж-ны быть отменены согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и в этой связи призывает все государства воздерживаться от открытия диплома-тических представительств в Священном городе Иерусалиме в соответствии с резолюцией 478 (1980) Совета Безопасности;

2. требует, чтобы все государства соблюдали резолюции Совета Без-опасности, касающиеся Священного города Иерусалима, и не признавали ника-ких действий или мер, которые идут вразрез с этими резолюциями;

3. вновь призывает обратить вспять негативные тенденции на местах, которые ставят под угрозу возможность урегулирования конфликта в соответ-ствии с принципом сосуществования двух государств, а также наращивать и ак-тивизировать международные и региональные усилия и поддержку, направлен-ные на безотлагательное достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций Организации Объединенных Наций, Мадридского мандата, включая принцип «земля в обмен на мир», Арабской мирной инициативы и «дорожной карты» «четверки» и пре-кращение израильской оккупации, начавшейся в 1967 году;

4. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.

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Источник : « Предложение о принятии резолюции о статусе Иерусалима (вето США) », Сеть Вольтер, 18 декабря 2017, www.voltairenet.org/article199130.html

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