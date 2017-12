Les Émirats renforcent leurs services de Renseignement

Au début du « printemps arabe », les Émirats arabes unis ont confié à Larry Sanchez (photo), un ancien responsable du service clandestin de la CIA, de former et de réorganiser leurs services secrets. Il intervient en sa qualité de Pdg de CAGN Global. D’autres sociétés sont impliquées dans ce programme dont LUAA et DarkMatter.

Richard Clarke, l’ancien Tsar antiterroriste de la Maison-Blanche, qui déclencha le plan de continuité du gouvernement le 11-Septembre 2001, est également un conseiller du prince héritier d’Abou Dhabi. Il intervient en sa qualité de Pdg de Good Harbour Security Risk Management.

Selon la version officielle des attentats du 11-Septembre (à laquelle les Émirats n’ont jamais cru), deux Émiratis faisaient partie des pirates de l’air.

Selon Foreign Policy, le transfert de savoir-faire en matière de Renseignement n’est a priori pas légal. Il ferait l’objet d’une enquête du FBI.