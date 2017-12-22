صدور أخر كتاب لتييري ميسان باللغة الإسبانية

صدر الكتاب الأخير لتييري ميسان باللغة الإسبانية عن دار نشر أورفيلا فالنتيني تحت عنوان De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump. Ante nuestros ojos la gran farsa de las "primaveras árabes" من خديعة 11 أيلول إلى دونالد ترامب. أمام أعيننا، المهزلة الكبرى ل "ثورات الربيع العربي". كتب مقدمة الكتاب، ألفريدو خليفة رحمة، المفكر المكسيكي في الشئون الجيوسياسية.

وبهذه المناسبة، ألقى ميسان سلسلة من المحاضرات حول مضمون الكتاب، لا سيما في المكسيك والأرجنتين، كما حصل على العديد من الجوائز.

وقد قام المؤلف مؤخرا بتصويب بعض الأخطاء التي ظهرت في الطبعة الأولى باللغتين الفرنسية، والتركية.