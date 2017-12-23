Kürdistan’da Barzani karşıtı gösteri

Goran Partisinin çağrıyla binlerce memur 18 Aralık 2017’de Irak Kürdistan’ının ikinci büyük şehri Süleymaniye’de bölgesel hükümetin istifası talebiyle gösteri düzenlediler.

Barzani’lerin yönetimini doğrudan hedef alan göstericiler « 26 yıllık soygun ve kötü kararları » kınayan pankartlar taşıdırlar. Kontrolden çıkan bazı unsurlar Barzani’lerin (Sünni) partisi KDP ve müttefikleri Talabani’lerin (Şii) partisi KYB’nin bürolarını ateşe verdi.

Kürdistan bölgesel yönetimi tarafından gayrimeşru olarak işgal edilen ve kolonileştirilen Arap kenti Kerkük’ün Irak askerleri tarafından geri alınmasından ve yetkisiz başkan Mesud Barzani’nin istifasından beri halk Barzani ailesine karşı isyan halinde.