Seyfülislam Kaddafi Libya’da Cumhurbaşkanlığına aday

Seyfülislam Kaddafi, ailesinin sözcüsü Bassem el-Haşimi el-Sul’un Egypt Today’a yaptığı açıklamaya göre Birleşmiş Milletler tarafından 2018 yılı ortasında Libya’da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olacak.

Babasının yanında önemli bir rol oynayan Muammer Kaddafi’nin oğlu, uzaktan bakıldığında kaosa terk edilen Libya’daki en meşru lider. Yakın gelecekte ülkesi için öngördüğü programını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yakalama emri darbesine rağmen, BM tarafından iş başına getirilen hükümetinin değil ama Tobruk Hükümetinin affından yararlanıyor.

UCM’nin yakalama emri, NATO’nun propagandasını bayağılaştıran Atlantikçi basından alınan haberleri temel alıyor. UCM’nin savcısı, onu elinde tuttuğu ve Lahey’e naklini hazırladığına inandırarak NATO’nun savaşına aktif bir şekilde katılmıştı. Dolayısıyla işgalciye karşı direnmek artık gerekli değildi.