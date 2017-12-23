Lübnan Filistinli mültecilerinin sayımını yapıyor

Lübnan, bağımsızlığından beri ilk kez topraklarındaki Filistinli mültecilerin nüfus sayımını gerçekleştirdi.

Genel olarak bu nüfusun 500 ila 600 000 kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam 469 331 kayıt yapan UNRWA’nınkini temel alıyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler bütün gelişleri kaydetse de gidişleri kaydetmiyor.

Nüfus sayımı gerçekte 174 422 kişi olduklarını ortaya koyuyor.

Suriye’ye karşı yürütülen savaş dolayısıyla Filistinli mülteci kampları çok sayıda Suriyeli mülteciyi olduğu kadar Suriye’de savaşmaya gelen yabancı paralı askerleri de barındırdı.

Lübnan’daki Filistinli kampları ülke dışılık kurgusundan yararlanıyor. Bunlardan biri olan Eyn el-Hilve, El Kaide’nin bölge karargahını barındırıyor. Lübnan Ordusu buraya giremiyor ama kampı birçok kez kuşattı.

Lübnan dahil Filistin davasını savunan Arap devletleri, Filistinlilere yurttaşlık vermeyi ilke olarak reddediyor ve vazgeçilemez anavatanlarına geri dönüş haklarını savunuyor.

Bu demografik araştırma, kuralları değiştirerek çözüm öneren, Filistin sorununun çözümüne ilişkin Kushner-Trump planının öngörüleri kapsamında gerçekleştirildi. Vatandaşlığa kabul edilecek mülteci sayısı dikkate alınarak, aynı zamanda mülteci başına ve Lübnan için olmak üzere bir çifte mali telafi öngörüyor.