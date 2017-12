Israel, Guatemala y el apartheid

El presidente de Guatemala, “Jimmy” Morales (foto), anunció que su país trasladará su embajada en Israel a la ciudad de Jerusalén.

James Morales Cabrera, profesor de teología bautista y gran admirador de Estados Unidos, tanto que cambió su nombre de pila por “Jimmy” porque suena más “americano”, se posiciona como un gran crítico de la falta de moral y actuó con su hermano Sammy en la serie de televisión Moralejas y en 7 películas, como la titulada Fe, de Alejo Crisóstomo. Pero su imagen de defensor de la moral no ha impedido las acusaciones de financiamiento ilegal de su campaña electoral contra sus hijos y su hermano Sammy.

Para entender las relaciones de Guatemala con Israel hay que remontarse hasta los años 1982-83, cuando –en plena guerra civil– el general guatemalteco Efraín Ríos Montt llegó al poder gracias a un golpe de Estado organizado por la CIA.

A pesar de ser hermano del obispo católico Mario Ríos Montt, el general Efraín Ríos Montt abjuró de su fe para convertirse en seguidor de la Iglesia del Verbo, una secta afiliada a Gospel Outreach, a su vez directamente vinculada al Pentágono, y trabó amistad con el pastor estadounidense Jerry Falwell y con el magnate de los medios de comunicación estadounidenses Pat Robertson, vinculado al protestantismo fundamentalista.

El general Ríos Montt, quien posaba para que lo fotografiaran con una metralleta en una mano y una Biblia en la otra, desató una guerra feroz contra las guerrillas marxistas y las poblaciones indígenas de Guatemala. Para ello obtuvo el envío de 300 consejeros israelíes que entrenaron a los militares guatemaltecos y realizaron experimentos con la población originaria maya. El objetivo era someter a prueba las condiciones de creación de falsos Estados independientes, según el modelo que el Mossad israelí ya había tratado de aplicar en la Sudáfrica del apartheid, con la creación de los llamados «bantustanes», y como preludio de lo que podrían ser futuros «Estados palestinos» en Cisjordania y Gaza.

En su libro Profits of War: Inside the Secret U.S.-Israeli Arms Network, el ex agente israelí Ari Ben-Menashe describe parte de las relaciones entre Israel y Guatemala y expone cómo el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert McFarlane, y el general israelí Ariel Sharon organizaron, bajo las órdenes del presidente estadounidense Ronald Reagan, la entrega ilegal de 6 helicópteros al ejército guatemalteco.

Esos hechos quedaron comprobados, en noviembre de 2016, durante el juicio contra el general Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del estado mayor de las fuerzas terrestres de Guatemala, acusado de genocidio.