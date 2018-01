« Horizons et débats », n°27-28, 14 novembre 2017

Incohérences du Conseil fédéral suisse

La démocratie directe se fonde sur l’honnêteté, le respect mutuel et la confiance. Incohérences dans la politique du Conseil fédéral, par Marianne Wüthrich / Efficacité et stabilité politique grâce au fédéralisme, par Pierre-Gabriel Bieri / « Ils sont le visage de la France », par Natacha Polony / Un expert de l’ONU appelle à la démocratisation des médias / La Suisse produit de jeunes robots économiques ne comprenant rien à notre monde complexe, par Klaus J. Stöhlker / Il faut que les enfants continuent à apprendre l’écriture cursive / Un enfant agité trouve son chemin. L’importance de la compréhension du développement de l’enfant et de l’apprentissage. Une enseignante parle de son travail, par Miriam Spalinger / Les lapins de l’île St-Pierre – une nécrologie. Martin Luther s’est trompé et Jean-Jacques Rousseau a truqué, par Heini Hofmann.