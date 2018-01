« Horizons et débats », n°32, 27 décembre 2017

L’Europe et la Russie

Europe et Russie : ne pas mettre en danger les points communs. Dans le Brandebourg oriental, la conférence avec Gabriele Krone-Schmalz et Matthias Platzeck a suscité un vif intérêt, par Eva-Maria Föllmer-Müller / Etats-Unis, OTAN et UE – une alliance de guerre commune, par Willy Wimmer / L’OTAN continue de préparer sa zone de déploiement en Europe de l’Est. Des mesures en faveur de la paix sont de plus en plus urgentes / Remise de la présidence de l’OSCE à l’Italie. Peu de progrès en Ukraine orientale / L’UE fait résonner les tambours de guerre : est-ce véritablement en faveur de la construction d’un monde meilleur ?, par Karl Müller « Pris dans les réseaux des services secrets – Pourquoi Olof Palme, Uwe Barschel et William Colby ont-ils été assassinés ? », par Barbara Hug / La famille, une école pour la vie, par Sonja van Biezen / Etre enseignant est un métier gratifiant, par David Holzmann / Plan d’études 21 : les jeux sont-ils faits ? Nouvelle méthode d’apprentissage ou changement de paradigme ? / La lecture, une acquisition culturelle développant des liens entre les êtres humains et les livres, par Tankred Schaer / Respect de la Création témoigné en peinture. Le centenaire de la maison de Mili Weber – une oasis artistique dans la forêt au-dessus de Saint-Moritz, par Heini Hofmann.